Черная вдова: Анна Седокова появилась в новом выпуске «Трех аккордов» в свадебном платье

Анна Седокова (Фото: соцсети)
Анна Седокова вновь появилась на Первом канале, на этот раз в новом выпуске шоу «Три аккорда». На певице было надето свадебное платье, что повергло фанатов в шок, пишет «СтарХит».
Новый выпуск шоу «Три аккорда» выйдет в эфир 2 февраля на Первом канале. В Сети уже появился анонс передачи, судя по которому участники исполнят собственные интерпретации культовых шлягеров, только в жанре шансона и авторской песни.
Съемки программы состоялись еще до смерти супруга Седоковой Яниса Тиммы, однако уже тогда в паре начался разлад.
Предполагается, что Анна своим нарядом подчеркнула, что уже не раз была невестой. Певица была замужем трижды: первым ее мужем был футболист Валентин Белькевич. Он скончался в 2018 году. После Седокова вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского, а последним супругом певицы был баскетболист Янис Тимма, который покончил жизнь самоубийством.
В Сети Анну называют «черной вдовой». При этом девушка уже несколько недель хранит молчание в соцсетях и ничего не комментирует.
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Съемки программы состоялись еще до смерти супруга Седоковой Яниса Тиммы, однако уже тогда в паре начался разлад.
Предполагается, что Анна своим нарядом подчеркнула, что уже не раз была невестой. Певица была замужем трижды: первым ее мужем был футболист Валентин Белькевич. Он скончался в 2018 году. После Седокова вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского, а последним супругом певицы был баскетболист Янис Тимма, который покончил жизнь самоубийством.
В Сети Анну называют «черной вдовой». При этом девушка уже несколько недель хранит молчание в соцсетях и ничего не комментирует.
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Элина Позднякова