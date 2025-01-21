Раскрыто имя футболиста, с которым Седокова изменяла Янису Тимме во время брака

Анна Седокова (Фото: соцсети)
Певица Анна Седокова, возможно, изменяла своему супругу Янису Тимме с известным футболистом. Об этом сообщил друг покойного баскетболиста Гатис Лининс.
По его словам, информацию об измене он получил от матери Тиммы. Якобы в октябре баскетболист сам поделился с родительницей о кризисе в их с Анной браке.
Уточняется, что летом прошлого года в США баскетболист заметил экс-солистку «ВИА Гры» с другим мужчиной. Личность футболиста, о котором идет речь, позже раскрыл блогер Антон Суворкин, который сообщил, что у Седоковой был роман с Александром Кокориным. Певица же не комментировала слухи об изменах в своем браке.
Напомним, Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря, причиной смерти стало самоубийство. За неделю до этого он развелся с певицей, а в своем последнем сообщении просил позвонить Седоковой. Ранее стало известно, что перед своей смертью Тимма пытался получить российское гражданство и был готов заплатить любые деньги за это.
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«В октябре Янис гостил у мамы, и поделился с ней, что Анна ему изменяет. Он сказал: «Аня меня позорит с футболистом по всей Москве», — поделился Лининс.
Уточняется, что летом прошлого года в США баскетболист заметил экс-солистку «ВИА Гры» с другим мужчиной. Личность футболиста, о котором идет речь, позже раскрыл блогер Антон Суворкин, который сообщил, что у Седоковой был роман с Александром Кокориным. Певица же не комментировала слухи об изменах в своем браке.
Напомним, Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря, причиной смерти стало самоубийство. За неделю до этого он развелся с певицей, а в своем последнем сообщении просил позвонить Седоковой. Ранее стало известно, что перед своей смертью Тимма пытался получить российское гражданство и был готов заплатить любые деньги за это.
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Анастасия Хохлова