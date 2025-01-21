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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Раскрыто имя футболиста, с которым Седокова изменяла Янису Тимме во время брака

Раскрыто имя футболиста, с которым Седокова изменяла Янису Тимме во время брака

Друг Тиммы Лининс обвинил Седокову в изменах супругу с футболистом Кокориным
Анна Седокова (Фото: соцсети)

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Певица Анна Седокова, возможно, изменяла своему супругу Янису Тимме с известным футболистом. Об этом сообщил друг покойного баскетболиста Гатис Лининс.
По его словам, информацию об измене он получил от матери Тиммы. Якобы в октябре баскетболист сам поделился с родительницей о кризисе в их с Анной браке.
«В октябре Янис гостил у мамы, и поделился с ней, что Анна ему изменяет. Он сказал: «Аня меня позорит с футболистом по всей Москве», — поделился Лининс.



Уточняется, что летом прошлого года в США баскетболист заметил экс-солистку «ВИА Гры» с другим мужчиной. Личность футболиста, о котором идет речь, позже раскрыл блогер Антон Суворкин, который сообщил, что у Седоковой был роман с Александром Кокориным. Певица же не комментировала слухи об изменах в своем браке.

Напомним, Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря, причиной смерти стало самоубийство. За неделю до этого он развелся с певицей, а в своем последнем сообщении просил позвонить Седоковой. Ранее стало известно, что перед своей смертью Тимма пытался получить российское гражданство и был готов заплатить любые деньги за это.

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Из соцсетей Яниса Тиммы внезапно исчезли все фото с Анной Седоковой: отец баскетболиста отреагировал на слухи
Отец Тиммы прокомментировал слухи о пропаже фото с Седоковой из соцсетей сына
21 января 2025, 14:09

Янис Тимма (фото: соцсети)

Во вторник появилась информация о том, что из аккаунта скончавшегося в декабре баскетболиста Яниса Тиммы пропали все фотографии с его бывшей женой Анной Седоковой. Причём, совершенно непонятно, как такое могло произойти, учитывая, что его телефон сейчас находится на экспертизе у следователей.
Отец спортсмена Райтис Тимма в беседе с изданием Super подчеркнул, что у него также нет доступа к телефону сына, поэтому он не может подтвердить или опровергнуть распространившиеся сведения. Однако он слышал, что Янис сам ещё давно удалил все фотографии со своей бывшей супругой.

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«В день смерти Яниса Анна Седокова позвонила его маме и попросила пин-код карты»: друг Тиммы рассказал о поступке певицы

Признался в «замесах» и хотел сделать российский паспорт: опубликована переписка Яниса Тиммы за 10 дней до его смерти
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«Полтора года есть любовница»: тайный жених-миллионер Семенович оказался женатым и в долгах. Что еще он скрывал от певицы?
21 января 2025, 14:06

Анна Семенович (Фото: соцсети)

Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович в свои 46 лет все еще не нашла своего счастья в семейной жизни. С каждым годом СМИ все чаще пишут о желании певицы выйти замуж и завести детей.
Последнего своего кавалера Семенович долго скрывала, но наконец-то карты раскрыты. О личной жизни певицы и ее новом бойфренде читайте в материале «Радио 1».

Завидная невеста


Привлекательная внешность, неповторимая харизма, положение в обществе и самостоятельность — всем этим обладает завидная невеста Анна Семенович. Многие мужчины хотели бы быть рядом с ней. Но, несмотря на большое количество поклонников, бывшая участница группы «Блестящие» не спешит связывать себя узами брака.
Анна Семенович (Фото: соцсети)

Имидж звездной невесты певица создала сама и успешно поддерживает его на протяжении уже многих лет.

«Мужики вокруг меня всегда роем вились. Но главное для меня — чувство безопасности и самореализация. А материнство может и в шестьдесят прийти. Но сразу хочу сказать — с будущим мужем строго все будет, мы даже брачный контракт заключим», — рассказала Анна в одном из интервью.

Разговоры о детях все чаще стали появляться радом с именем Семенович. Артистка, несомненно, стремится стать матерью, но пока это не произошло, она предусмотрительно сохранила свои яйцеклетки.

Интрига с тайным ухажером

Анна Семенович (Фото: соцсети)

В своих социальных сетях Анна Семенович долго время намекала публике об обеспеченном и щедром кавалере, но имя не называла, ровно так же как и не показывала его лица. По словам Семенович, ее мужчина не имеет отношения к шоу-бизнесу, поэтому предпочитает находиться за кадром. Изданию thevoicemag.ru певица описала своего возлюбленного.

«Крупный, брутальный, статный – подстать мне. Мы очень гармонично смотримся вместе. Очень интересный внешне, привлекает женские взгляды. А еще он очень умный, с прекрасным чувством юмора — это меня в нем заводит особенно», — поделилась Анна.

Артистка периодически демонстрировала своего нового спутника частями. На одном изображении он находится спиной к камере и работает за компьютером, а на другом — видна его рука с часами. И пазл собрался...

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Принцем оказался на словах


Узнала личность тайного кавалера Анны Семенович никто иной как законная супруга этого самого кавалера. Им оказался немецкий бизнесмен Денис. Оказывается, у Семенович были веские основания скрывать своего спутника — он всё ещё состоит в браке.

«Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын? Из недвижимости у него только кредитный дом в Германии. Больше ничего. Подозреваю, что «богатый жених» живёт у Семенович и ездит на её машине», — цитирует жену нового бойфренда Семенович Марину Ш. издание life.ru
Марина также сообщила, что её супруг не такой уж и щедрый, на семью он выделяет в месяц лишь 2 тысячи евро. В России у мужчины есть своё дело — он создаёт логистические центры и потом сдаёт их в аренду. Денис настоятельно просил жену не раздувать скандал.

«Мол, если я расскажу что-то прессе, он не будет давать нам с ребенком денег и отберет у меня сына. Или вообще закроет меня в психушку. Я была морально уничтожена, поскольку вообще не подозревала, что у него уже полтора года есть любовница. Он, оказывается, летал с ней отдыхать на Мальдивы, в Дубай… Нашим ребенком он толком не занимался. Это человек-абьюзер. Я жила в постоянном страхе, он меня периодически бил. Один раз избил так, что на пол-лица был синяк», — рассказала Марина в разговоре с «КП», который сама инициировала.

У Семенович свое мнение


Анна Семенович (Фото: соцсети)

В попытке защитить себя и доказать свою невиновность, Семенович записала видеообращение, в котором заявила, что не является причиной разрыва отношений Дениса с его супругой. Она сказала, что союз Дениса и Марины был скорее формальным.

«На момент знакомства нашего с Денисом, это было где-то чуть больше года назад, его с его бывшей женой связывали чисто юридические отношения, они уже не жили в браке. И так как его жена и ребенок живут в Германии, в Европе бракоразводный процесс занимает очень много времени. Поэтому не надо рассказывать, что я встречаюсь с женатым мужчиной. Он, может быть, официально женат, по бумагам, пока еще, но очень давно уже не живет со своей супругой», — говорит Семенович.

Сейчас пара ждет окончания развода и собирается официально узаконить свои отношения.

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Сестра Ольги Бузовой поставила точку в многолетнем семейном конфликте

Алсу призналась, что в День всех влюблённых прилетит на родину бывшего мужа
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«Меня переполняют эмоции»: Ольга Бузова исполнила давнюю мечту в свой день рождения
Ольга Бузова исполнила давнюю мечту, встретив рассвет на воздушном шаре в Марокко
21 января 2025, 13:32

Ольга Бузова (фото: соцсети)

Певица Ольга Бузова 20 января отметила своё 39-летие и исполнила давнюю мечту.
В настоящее время телеведущая путешествует по Марокко со своей близкой подругой. В честь дня рождения Бузова исполнила свою давнюю мечту – встретила первый рассвет нового года жизни на воздушном шаре.

Певица поделилась своими чувствами с подписчиками. Она рассказала, что безумно счастлива, её переполняют эмоции от исполнения мечты.

«Желаю нам всем всегда радоваться, пусть даже мелочам. Исполнять свои желания. Жить и наслаждаться. Пусть у нас у всех сбудутся все мечты», – написала Бузова в соцсетях.
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Алсу призналась, что в День всех влюблённых прилетит на родину бывшего мужа
21 января 2025, 13:11

Алсу (фото: соцсети)

Певица Алсу рассказала, что в День всех влюблённых покинет Россию и прилетит в Баку – на родину своего бывшего мужа Яна Абрамова. Звезда записала обращение к жителям Азербайджана.
В опубликованном в соцсетях видео певица приглашает своих поклонников на её первый сольный концерт, который состоится 14 февраля в Баку, в «Конгресс-центре». Она отметила, что очень ждёт встречи со зрителями.

Как рассказала организаторы концерта, Заслуженная артистка представит новую программу, в которую войдут многие полюбившиеся публике хиты, включая «Зимний сон» и «Весну».

Алсу много раз выступала в Баку, в том числе была участницей международного музыкального фестиваля «Жара». Со сцены она говорила, что азербайджанская столица является одним из её любимых городов. Здесь же родился и прожил первые 16 лет жизни её экс-супруг Ян Абрамов, у которого в городе осталось много друзей и родственников.

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Сестра Ольги Бузовой поставила точку в многолетнем семейном конфликте
21 января 2025, 13:00

Анна и Ольга Бузовы (фото: соцсети)

Ольга Бузова отпраздновала своё 39-летие вдали от дома – она уехала в теплые края со своей близкой подругой. А в соцсетях певица получила огромное количество трогательных поздравлений о поклонников и подписчиков, однако самыми ценными для неё стали пожелания от родных.
«Сегодня твой день, твой праздник, день для тебя! Насладись им по-максимуму и пусть весь мир подождёт. И я желаю, чтобы в твоей жизни было как можно больше таких дней – когда нет работы, обязательств, режима нон-стоп, а есть ты, твои искренние желания и их осуществление», – написала младшая сестра телеведущей Анна.

В 2019 году Анна и Ольга сильно поругались во время совместного отпуска в Куршевеле, после чего длительное время не общались. Истинная причина ссоры не выносилась из избы, однако весной 2024 года Ольга сделала первый шаг к примирению с родной сестрой. Она пригласила Анну на вечеринку в честь 20-летия своей работы на телевидении. Тогда стало понятно, что в отношениях родственниц наступила оттепель. А поздравление с днём рождения стало очередным подтверждением этогою

Также Анна написала, что счастлива, поскольку у неё такая потрясающая сестра, которую она очень любит. Девушка отметила, что Ольга добрая и открытая, а звездность никак не относится к их взаимоотношениям.

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«Двуличная дрянь»: почему Алексей Воробьев вычеркнул из жизни родную мать, жизнь в США и тайный ребенок
21 января 2025, 12:30

Алексей Воробьёв (Фото: соцсети)

Алексей Воробьёв — многогранный артист, который проявил себя в различных областях искусства. Он известен как актёр кино и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, композитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий. Его талант не знает границ, а вот личная жизни по-прежнему остается очень запутанной.
После отношений с Натальей Зубаревой артист еще и вынужден был отказаться от родной матери. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Заядлый холостяк


Алексей Воробьёв на российской сцене является одним из самых красивых представителей сильного пола, и понятно, что женским вниманием артист не обделен. В жизни артиста было много романов, но ни с одной из своих возлюбленных он не дошёл до ЗАГСа. В числе его избранниц были звездные красавицы Анна Чиповская, Татьяна Навка, Оксана Акиньшина и Виктория Дайнеко.

Алексей Воробьёв (Фото: соцсети)

В 2016 году Алексей принял участие в шоу «Холостяк», где за сердце певца сражались 20 девушек. По окончании проекта артист остался один.

«Этот проект подарил мне надежду и веру в то, что настоящая любовь существует. Создать ее своими руками у меня не получилось», - резюмировал Воробьев в конце шоу.
После завершения проекта «Холостяк» Алексей поддерживал романтические отношения с Дианой Иваницкой, но их союз распался из-за её неверности.

Сын вне брака


Алексей Воробьёв открыто говорит, что до сих пор не связал себя узами брака, потому что совместная жизнь с ним — это «сложная задача» для любой женщины.

«Если бы вы провели со мной ровно неделю двадцать четыре часа в сутки рядом, вы бы поняли, что в моем графике не так просто увидеться с друзьями, а еще сложнее — сохранить любовь… За любой успех приходиться платить, и чаще всего — одиночеством», — отмечает Воробьев.
Алексей Воробьёв, Татьяна Челышева с мамой и сыном (Фото: соцсети)

В 2020 году Татьяна Челышева, которая ранее принимала участие в шоу «Холостяк» с актёром Ильёй Глинниковым и знакома широкой публике как Шелл, стала мамой. На свет появился её сын, которого назвали Даниэлем Адамом. Девушка год скрывала имя биологического отца, но ясность внесла мать Татьяны. Женщина опубликовала совместное фото, на котором позирует Воробьев, Челышева и их сын. Позже мать ребенка расскажет о непростых отношениях с Алексеем Воробьевым.

«Нашим отношениям с Лешей много лет — с 2011 года. Мы познакомились, когда он вернулся с «Евровидения». Да, все эти годы мы сходились и расходились, и наступил момент, когда стало понятно, что дальнейшего продолжения этих отношений не будет. Когда встает вопрос выбора отца своему будущему ребенку, и при этом не хочешь замуж, то, конечно, выбираешь самого лучшего. Папу, с которым ребенок всегда сможет общаться и всегда получит помощь и мужской совет. А ответственность, которую при этом на себя берет отец ребенка, — это наши с ним внутренние договоренности. Как будет дальше? Это вопрос времени. Я воспитываю Адама и абсолютно счастлива. И благодарна, что смогла родить такого замечательного сына», — читирует слова Татьяны Челышевой издание woman.ru.

«Аферистка» Наталья Зубарева и непризнанный сын


Наталья Зубарева с детьми (Фото: соцсети)

Пока странные отношения между Челышевой и Воробьёвым оставались в секрете, в средствах массовой информации активно обсуждалась личная жизнь врача Натальи Зубаревой и актёра Алексея Воробьёва. Их часто видели вместе на различных мероприятиях, и многие даже предполагали, что они тайно поженились в Лас-Вегасе. Совсем скоро Наталья рассказала, что ждет ребенка. В результате публика сочла музыканта отцом. Однако Алексей опроверг эту информацию, заявив, что он всё ещё не женат и ребенок не от него. А вот мама певца Надежда Николаевна сочла по-другому и приняла ребенка за родного внука.

«Двигаемся дальше!»: Анна Цуканова-Котт целый год скрывала развод с режиссёром Александром Коттом после 18 лет брака
«Двигаемся дальше!»: Анна Цуканова-Котт целый год скрывала развод с режиссёром Александром Коттом после 18 лет брака

Скандал Воробьева с родной матерью


Надежда Воробьёва с детьми (Фото: соцсети)

В феврале 2021 года у Натальи появился на свет сын Лео. Однако ни она, ни Алексей Воробьёв не давали никаких комментариев по этому поводу. А вот мама артиста создала новую страницу в соцсети и там начала активно делиться фотографиями с сыном Натальи Зубаревой, называя его своим внуком. Надежда Николаевна активно общается с Зубаревой и не стесняется высказываться в сторону сына.

«Надежда Николаевна, я сегодня перечитала наши с вами сообщения. Из той, другой жизни, когда вы были еще в своем уме… И я их не выложила сейчас в Сеть только по одной причине — чтобы не делать больно вашему сыну. Потому что страшно и стыдно смотреть, что с вами стало. Мне попались ваши комментарии на «Дзене», под очередной заказной зубаревской статьей, которые она как под копирку размещает десятками… Там, в комментах, люди не могут поверить, что можно ТАК ИСТОВО ненавидеть своего сына… И это уже второй сын, которого вы ненавидите, — вы точно так же выкинули из жизни и поливаете грязью своего старшего, Сережу… Как вы, женщина, бабушка и мать, которая НИКОГДА НЕ ВИДЕЛА (!) двух своих родных внуков от старшего сына, можете вычеркнуть из жизни и публично обливать грязью младшего только за то, что он не хочет иметь дело с лгуньей и аферисткой, подсовывающей вам чужих детей?!», — выступила с критикой бывшая участница шоу «Холостяк» Татьяна Челышева.

Надежда Николаевна в своих постах писала, что Алексей заблокировал её в социальных сетях.

«Меня заблокировал сын. Его хозяева решили, что я и его сын должны исчезнуть. Боль такая, что сердце не вывозит. Для меня важнее другое: доверие матери моего внука и доверие дочери», — писала мама Воробьева.
Надежда Николаевна считает, что угрозы исходят как раз от «зарубежных хозяев сына», которыми она считает саентологов. По её словам, они полностью контролируют жизнь Алексея Воробьёва, устанавливают свои правила и даже требуют возврата финансовой помощи, которую она когда-то получала от сына, в иностранной валюте. Проверить, правда это или нет, не представляется возможным.

К опасным людям Надежда Николаевна также относит проживающую в Майами Татьяну Челышеву, на что та, защищая Алексея Воробьева, не скупится на оскорбления.

«Вы омерзительны… Вы двуличная дрянь. Вы рассказывали мне, как вы ненавидите свекровь — за то, что она спаивала вашего мужа, и вдруг пишете ей дифирамбы и тащите старушку на фотосессию только для того, чтобы аферистка могла выложить ее фото, создавая видимость «семьи»!
За бабки, за 30 сребреников, вы продались аферистке. Пляшете, как старая дура, под ее дуду, но только вы не нужны ей, как и ребенок, которого она родила якобы от вашего сына. Мы все прошли через ее адский лживый развод, и многих вокруг вашего сына она пыталась купить, но продались ей, Надежда Николаевна, только ВЫ. И Бог покарает вас за все зло и подлость, что вы причинили своим же детям», — пишет Татьяна.

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«Семь детей сделают меня счастливым»: Jony рассказал, какими качествами должна обладать его будущая жена
Jony рассказал, какую девушку хочет взять в жёны
21 января 2025, 12:19

Jony (фото: соцсети)

Российский певец Jony (настоящее имя – Джахид Афраил оглы Гусейнли) является одним из самых известных молодых артистов российской эстрады. Но, несмотря на большое количество поклонниц, исполнитель всё ещё одинок.
Музыкант признался, что является романтиком и верит в любовь с первого взгляда. Он твёрдо знает, какую девушку хочет видеть рядом с собой.

Jony заявил, что современные девушки очень целеустремлённые, они нацелены на построение карьеры и сфокусированы на личных достижениях. Это хорошо, отметил певец, однако его огорчает, что сейчас почти никто не считает почётным быть хозяйкой и матерью. В качестве примера он привёл своих знакомых девушек, 50% из которых не умеют готовить.

«Я не против – можно заказать доставку или самому что-то приготовить. Но если смотреть в будущее, то мне бы не хотелось, чтобы мои дети вечно ели заказанную еду. Даже самые дорогие блюда из топовых ресторанов не заменят то, что сделано дома руками мамы. Конечно, женская карьера не мешает выстраивать отношения и создавать семьи. Просто сложнее стало найти человека, нацеленного именно на строительство домашнего очага», – объяснил певец.
Также артист поделился, что хочет встретить девушку помладше и окружить её вниманием и заботой. Jony надеется жениться один раз и на всю жизнь, как принято в его семье, и категорически не приемлет измены.

«Если ты, находясь в отношениях, способен думать о другой женщине, ты в первую очередь обманываешь себя, изменяешь себе, своему выбору. Для меня это не по-мужски. Я слышал от многих парней объяснение «физиологически хочется». Что за бред? Мужчина должен уметь держать инстинкты под контролем, мы же не животные. Особенно если он знает, что где-то там человек его ждет, доверяет, скучает по нему», – отметил артист.

Он подчеркнул, что измена настолько сильно загрязняет энергетику, что это сразу чувствуется, поэтому, даже если измена не была доказана, отношения дальше не пойдут, в них исчезнет волшебство и искренность.

Одним из главных аспектов своей жизни Jony назвал продолжение рода – он хочет большую семью. Однако, если его жена не захочет или не сможет иметь много детей, то и один ребёнок сделает его счастливее, а уж семь – тем более, отметил артист.

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Жена Милоша Биковича показала трогательные фото с актёром и их годовалым сыном
21 января 2025, 11:25

Милош Бикович с сыном Ваней (фото: соцсети)

Российский актёр сербского происхождения Милош Бикович отдохнул на природе вместе с женой Иваной Малич и годовалым сыном. Девушка опубликовала в соцсетях трогательные семейные кадры.
Бикович отказался поступать как многие звёзды и ехать на Мальдивы. Вместо этого актёр устроил своей семье настоящий зимний отдых.

Супруги вместе с сыном Ваней отправились на базу отдыха в горах. Малыша катали с горки на ледянке. В какой-то момент Бикович поднял сына на руки и внимательно смотрел в его лицо, а Малич снимала этот милый момент.

Потом семья отправилась обедать в кафе. Бикович снял жену с ребёнком, которые сидят на диване на фоне заснеженного леса.

Недавно в семье актёра отпраздновали сразу два праздника: 9 января Ване исполнился один год, а через несколько дней, 13 января, Бикович отметил 37-летие.

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Мама умершей от передозировки невестки Марии Шушкиной узнала о её смерти от Андрея Малахова
Мама невестки Марии Шукшиной Зильбер узнала о её смерти от Андрея Малахова
21 января 2025, 11:09

Фрейя Зильбер с сыном Макаром (фото: соцсети)

В конце декабря бывшую возлюбленную сына актрисы Марии Шукшиной обнаружили мёртвой в квартире в Петербурге. Мать девушки узнала о произошедшем от телеведущего Андрея Малахова, который решил выяснить детали трагедии в своём шоу.
Тело Фрейи Зильбер было обнаружено в конце прошлого года в обшарпанной квартире в Петербурге. Рядом с ней лежал мужчина, который также скончался. Фрейя жила с подругой, которая употребляла запрещённые вещества, которые и стали причиной смерти. Сама подруга также была найдена в квартире в тяжёлом состоянии.

Малахову удалось выяснить, что в последние годы девушка очень нуждалась в деньгах. Она работала на двух работах, однако этого не хватало, чтобы улучшить условия проживания.

Фрейя старалась не беспокоить мать своими проблемами. Как только Нина Лупачева узнала от Малахова о смерти дочери, то сразу же отправилась в Санкт-Петербург. Приехав в квартиру дочери она была шокирована состоянием жилья. Женщина долго не могла поверить, что Зильбер жила в таких условиях и злоупотребляла наркотиками, которые и погубили её.

Лупачёва рассказала, что позвала на прощание Марию Шукшину и её сына Макара Касаткина, от которого погибшая родила ребёнка. Однако знаменитая семья проигнорировала приглашение. Женщина тяжело переживает утрату.

Также стала известна судьба маленького сына Зильбер и Касаткина. Изначально молодой человек не признавал ребёнка, но тест ДНК доказал отцовство. После смерти бывшей возлюбленной Макар принял ребёнка и занимается его воспитанием. Маленький Макар сейчас живёт с отцом и бабушкой, также у него есть няни.

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#шоу-бизнес
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