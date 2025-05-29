Чернышев навестил могилу своей жены в траурный день с другой женщиной
Чернышев и Навка вместе почтили память Заворотнюк
Ровно год прошел со дня смерти Анастасии Заворотнюк. В годовщину трагической даты на Троекуровском кладбище собрались члены семьи и близкие друзья актрисы, чтобы почтить ее память. Вдовец Петр Чернышев приехал вместе с Татьяной Навкой, которая оказывала поддержку семье Заворотнюк во время ее продолжительной болезни.
Анастасия Заворотнюк, российская актриса театра и кино, а также телеведущая скончалась в мае 2024 года после пяти лет борьбы с тяжелой формой онкологии.
«Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она небезразлична», — сказали близкие в годовщину смерти актрисы.
Как известно, Татьяна Навка на протяжении многих лет поддерживала семью Заворотнюк, помогала искать лучших врачей и собирала средства на оплату лечения. На кладбище также присутствовали мать актрисы Валентина Борисовна и внучка Мила. Взрослые дети Анастасии Заворотнюк — Анна и Майкл — также пришли почтить память матери. Дочь актрисы, Анна, недавно стала мамой, но нашла время для участия в траурном мероприятии.