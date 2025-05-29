Российская актриса Любовь Толкалина засветила тело в прозрачном наряде

29 мая 2025, 13:50

47-летняя Толкалина выложила откровенное фото

Любовь Толкалина ( Фото: Telegram @tolkalinaliuba)

Российская актриса Любовь Толкалина вновь удивила поклонников, опубликовав в соцсети откровенную фотографию в прозрачном наряде. Снимок, демонстрирующий тело звезды, появился в сторис ее аккаунта, насчитывающего 708 тысяч подписчиков, что вызвало бурную реакцию в сети.