Российская актриса Любовь Толкалина засветила тело в прозрачном наряде

47-летняя Толкалина выложила откровенное фото
Любовь Толкалина ( Фото: Telegram @tolkalinaliuba)

Российская актриса Любовь Толкалина вновь удивила поклонников, опубликовав в соцсети откровенную фотографию в прозрачном наряде. Снимок, демонстрирующий тело звезды, появился в сторис ее аккаунта, насчитывающего 708 тысяч подписчиков, что вызвало бурную реакцию в сети.



47-летняя Любовь Толкалина, известная зрителям по ролям в сериалах «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд», не боится экспериментировать с образами и эпатировать публику. На этот раз актриса разместила в своем Instagram* черно-белый снимок, на котором она позирует в прозрачном одеянии, практически не скрывающем ее фигуру. Толкалина запечатлена возле открытых стеклянных дверей, ведущих на балкон.

Поклонники актрисы разделились во мнениях: одни восхитились смелостью и красотой Толкалиной, другие же сочли подобную откровенность неуместной. Впрочем, сама актриса, кажется, не обращает внимания на критику и продолжает делиться с подписчиками моментами из своей жизни, не стесняясь демонстрировать свою индивидуальность и свободу самовыражения.

Стоит напомнить, что это не первый раз, когда Любовь Толкалина предстает перед публикой в откровенном виде. Ранее, в мае, она уже публиковала видео в облегающем боди с блестящими элементами, которое также вызвало немало обсуждений в сети. Похоже, актриса нашла свой стиль и не собирается от него отказываться.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.



Читайте также:

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0