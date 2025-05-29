«Переходить на агрессию недопустимо»: Джебисашвили заступилась за коллегу Матвеева после угроз Чепурченко на шоу «Мастер игры»

29 мая 2025, 13:45

Джебисашвили заступилась за Матвеева после угроз Чепурченко

Лина Джебисашвили (фото: Instagram* @linadje108)

Лина Джебисашвили подключилась к конфликту участников шоу «Мастер игры». Экстрасенс отметила, что переход на агрессию и угрозы недопустим.





Сейчас на телеканале ТНТ идёт реалити-шоу «Мастер игры», в котором участвуют известные артисты, блогеры и экстрасенсы. Они борются за главный приз в 10 миллионов рублей. Все участники были поделены на «тёмных» и «светлых». Первые притворяются «мирными» и постепенно убирают соперников, а вторые должны вычислить и устранить «злодеев».



Между актёром Вячеславом Чепурченко и эстрасенсом Дмитрием Матвеевым вспыхнул конфликт. Артист пригрозил «вырвать руки» участнику популярного мистического шоу, если тот продолжит шутить о смерти и демонстрировать свои способности. В конфликт вмешалась ещё одна звезда «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили, которая встала на сторону коллеги.



Телезвезда подчеркнула, что любое реалити – это стресс и вызов самому себе. Однако важно во время игры не терять лицо. Джебисашвили отметила, что понимает Чепурченко, которому хочется отставать личные границы и убеждения. Но она призвала его не проявлять агрессию.





«Не все верят в дар или высшие силы, и это нормально. Но переходить на такую агрессию и угрозы в адрес Димы, или любого другого игрока, недопустимо. Эмоции в моменте сложно сдерживать, я как никто это понимаю после участия в "Сокровищах императора", но желать вреда здоровью – коллеги, это перебор. Мне тоже хотелось треснуть некоторых на проекте, но я сдержалась», – подчеркнула Лина, слова которой приводит VOICE.