МакSим раскрыла, что видела в коме: «Прекрасно понимала, что умираю»

29 мая 2025, 14:13

МакSим призналась, что в коме видела людей в пальто

МакSим/ Марина Максимова (Фото: Инстаграм* @maksimartist)

Несколько лет назад певицу МакSим (Марина Максимова) госпитализировали с пневмонией. Потом ее перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому. Теперь артистка рассказала о том, что видела, пока врачи боролись за ее жизнь.





Со слов певицы, она находилась в параллельном мире и «прекрасно понимала, что умирает».





««Там» было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась. Помню, что находилась в холоде. Но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала. Мимо прошла женщина, услышала следующую фразу: «Видать, молятся за нее»», — откровенничала МакSим в беседе с изданием Starhit.

«Будучи романтичной натурой, я решила, что речь о моем бывшем молодом человеке», — уточнила Марина.