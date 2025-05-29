МакSим раскрыла, что видела в коме: «Прекрасно понимала, что умираю»
МакSим призналась, что в коме видела людей в пальто
Несколько лет назад певицу МакSим (Марина Максимова) госпитализировали с пневмонией. Потом ее перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому. Теперь артистка рассказала о том, что видела, пока врачи боролись за ее жизнь.
Со слов певицы, она находилась в параллельном мире и «прекрасно понимала, что умирает».
««Там» было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась. Помню, что находилась в холоде. Но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала. Мимо прошла женщина, услышала следующую фразу: «Видать, молятся за нее»», — откровенничала МакSим в беседе с изданием Starhit.
Через некоторое время к Максимовой приблизились «люди в пальто». Они сообщили артистке, что с ней «еще хотят проститься».
«Будучи романтичной натурой, я решила, что речь о моем бывшем молодом человеке», — уточнила Марина.
Потом «люди в пальто» взяли с певицы обещание: «Как только простишься, вернешься назад».
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