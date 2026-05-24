«Мой выпускник!»: Кейт Хадсон поделилась кадрами с выпускного сына — фото

Актриса Кейт Хадсон опубликовала фото с выпускного своего сына

46-летняя Кейт Хадсон радостно сообщила поклонникам о важном семейном событии. Её старший сын Райдер Робинсон стал выпускником Нью-Йоркского университета.





Актриса поделилась в социальных сетях серией трогательных снимков с церемонии вручения дипломов. Она состоялась на стадионе «Янки». На одном из кадров 22-летний Райдер запечатлён вместе с мамой, бабушкой и отчимом знаменитости — Куртом Расселом.



«Мой выпускник!» — с гордостью подписала публикацию Хадсон.



