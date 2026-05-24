«Мой выпускник!»: Кейт Хадсон поделилась кадрами с выпускного сына — фото
46-летняя Кейт Хадсон радостно сообщила поклонникам о важном семейном событии. Её старший сын Райдер Робинсон стал выпускником Нью-Йоркского университета.
Актриса поделилась в социальных сетях серией трогательных снимков с церемонии вручения дипломов. Она состоялась на стадионе «Янки». На одном из кадров 22-летний Райдер запечатлён вместе с мамой, бабушкой и отчимом знаменитости — Куртом Расселом.
«Мой выпускник!» — с гордостью подписала публикацию Хадсон.Члены семьи держат в руках фиолетовые университетские кепки с надписью «Выпуск 2026». В подборку также вошли более камерные и душевные моменты. Например, фото, на котором младшая дочь артистки — семилетняя Рани — делает маме макияж перед торжеством. Девочка родилась в отношениях Кейт с музыкантом Дэнни Фудзикавой. Кроме того, у нее есть 14-летний сын Бингем от экс-жениха, фронтмена группы Muse Мэтта Беллами.