«К сожалению»: Анна Шукшина не видела сына больше года
Анна Шукшина впервые рассказала о главной личной боли. Последний год она пытается восстановить контакты с сыном, которого почти не видит после развода с Константином Трегубом.
В эфире программы «Ты не поверишь!» знаменитость заявила, что бывший муж полностью контролирует жизнь мальчика и препятствует встречам с матерью. После развода сын Вячеслав жил с ней, но позже Анна согласилась на его переезд к отцу из-за финансовых трудностей. Она снимала жильё, много работала и занималась спортом. При этом, как утверждает женщина, существовала устная договорённость о её свободном участии в жизни сына.
«Я ничего не знаю о своём ребёнке, к сожалению», — призналась Шукшина.По словам Анны, ситуация резко изменилась около года назад после одной из встреч с ребёнком. Бывший муж, как она утверждает, написал заявление в полицию о «похищении» сына, после чего общение практически прекратилось. Сейчас Шукшина не может увидеть мальчика даже на несколько минут, а его сообщения ограничиваются короткими фразами. Особенно болезненным стал запрет лично поздравить сына с днём рождения. Даже просьбу приехать к школе с подарками отклонили. Подарок в итоге передала бабушка — Мария Шукшина.
Анна намерена добиваться через суд права на общение с ребёнком и настаивает на проведении психологической экспертизы семьи. Спортсменка уверена, что за последнее время мальчик стал очень замкнутым.