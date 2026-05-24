«К сожалению»: Анна Шукшина не видела сына больше года

Дочь Марии Шукшиной Анна больше года не виделась с сыном

Анна Шукшина

Анна Шукшина впервые рассказала о главной личной боли. Последний год она пытается восстановить контакты с сыном, которого почти не видит после развода с Константином Трегубом.





В эфире программы «Ты не поверишь!» знаменитость заявила, что бывший муж полностью контролирует жизнь мальчика и препятствует встречам с матерью. После развода сын Вячеслав жил с ней, но позже Анна согласилась на его переезд к отцу из-за финансовых трудностей. Она снимала жильё, много работала и занималась спортом. При этом, как утверждает женщина, существовала устная договорённость о её свободном участии в жизни сына.





«Я ничего не знаю о своём ребёнке, к сожалению», — призналась Шукшина.



