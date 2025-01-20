«Черти галимые!»: Джиган рассказал о госпитализации и ошибке врачей, приписавших ему 27 лишних лет

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Несколько часов назад рэпер Джиган опубликовал в своих соцсетях историю с подписью «Черти галимые!» и заявил, что из-за врачебной ошибки пришлось отложить его госпитализацию.
Несколько часов назад рэпер Джиган опубликовал в своих соцсетях историю с подписью «Черти галимые!» и заявил, что из-за врачебной ошибки пришлось отложить его госпитализацию.
Артист рассказал, что на днях сдал анализы, однако результаты пришли с грубейшей ошибкой – Джигану приписали 27 лишних лет. Из-за этого ему пришлось отложить запланированную госпитализацию, которая связана с удалением грыжи.
В беседе с изданием Super он призвал не беспокоиться из-за его состояния, поскольку с ним всё хорошо.
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Артист рассказал, что на днях сдал анализы, однако результаты пришли с грубейшей ошибкой – Джигану приписали 27 лишних лет. Из-за этого ему пришлось отложить запланированную госпитализацию, которая связана с удалением грыжи.
В беседе с изданием Super он призвал не беспокоиться из-за его состояния, поскольку с ним всё хорошо.
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Анастасия Чинкова