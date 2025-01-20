«Многое изменилось с тех пор, как я последний раз замуж выходила»: Ксения Бородина начала подготовку к свадьбе

Фото: соцсети
Телеведущая Ксения Бородина рассказала о начале подготовки к свадьбе.
В своих соцсетях она опубликовала видео, в котором назвала подготовку к предстоящему торжеству стрессовой ситуацией. Телеведущая очень переживает из-за организации, она хочет, чтобы свадьба получилась красивой и особенной.
Она рассказала, что с момента её свадьбы с бывшим супругом многое изменилось, поэтому сейчас она пребывает в небольшом шоке и занимается поиском «всего на свете». Она поблагодарила свою подругу за помощь в организации.
Также Бородина уточнила, что ещё не выбрала свадебное платье. В ходе торжества она планирует сменить два-три наряда. Для гостей тоже будет действовать свой дресс-код, поскольку телеведущая желает, чтобы все смотрелись гармонично и эстетично.
7 декабря Бородина объявила, что выходит замуж за своего возлюбленного блогера Николая Сердюкова. Телеведущая показала видео, на котором он делает ей предложение во время ночной экскурсии по «Эрмитажу». Позже звезда поделилась фотографией помолвочного кольца с бриллиантом в форме сердца.
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Она рассказала, что с момента её свадьбы с бывшим супругом многое изменилось, поэтому сейчас она пребывает в небольшом шоке и занимается поиском «всего на свете». Она поблагодарила свою подругу за помощь в организации.
Также Бородина уточнила, что ещё не выбрала свадебное платье. В ходе торжества она планирует сменить два-три наряда. Для гостей тоже будет действовать свой дресс-код, поскольку телеведущая желает, чтобы все смотрелись гармонично и эстетично.
7 декабря Бородина объявила, что выходит замуж за своего возлюбленного блогера Николая Сердюкова. Телеведущая показала видео, на котором он делает ей предложение во время ночной экскурсии по «Эрмитажу». Позже звезда поделилась фотографией помолвочного кольца с бриллиантом в форме сердца.
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Анастасия Чинкова