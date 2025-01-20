«Если не под камерами, то в Москве»: рэпер Natan признался, что изменил бы жене и без шоу «Звёзды в джунглях»

Фото: соцсети
Рэпер Natan снова выступил со скандальным заявлением. По его словам, он всё равно изменил бы жене даже без шоу «Звёзды в джунглях».
Музыкант посетил «Шоу Воли». Выпуск с ним ещё не вышел в эфир, однако высказывания рэпера разлетелись по соцсетям. Natan признался, что пришёл на шоу «Звёзды в джунглях» запутанным и на грани развода.
Он оправдывает свои действия депрессией, а новую интрижку называет спасительной. К тому же, он подчеркнул, что изменил бы жене в любом случае, даже если бы не поехал на шоу, а остался с ней в Москве.
При этом напомним, что совсем недавно он опубликовал пост-обращение к своей бывшей жене Анастасии Швецовой, в котором заявил о намерении вернуть её. Он уверял, что больше не заинтересован в блогере Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), а с экс-супругой его связывают самые лучшие годы совместной жизни.
Читайте также:
От кого беременна дочь Литвиновой? Расставание с Фёдором Дьяконовым и тайный отец ребёнка
Новые жуткие обвинения в адрес P. Diddy: рэпера подозревают в каннибализме
«Я не беременная, я просто толстая»: Ольга Орлова раскрыла вес и призналась, что её не устраивает в своей внешности
«Сделал бы то же самое. Да, я бы ушёл в отрыв. Я туда пошёл отрываться. Я поехал только после того, как уже наделал кучу ошибок. А что я буду врать сейчас?», – признался рэпер.
Он оправдывает свои действия депрессией, а новую интрижку называет спасительной. К тому же, он подчеркнул, что изменил бы жене в любом случае, даже если бы не поехал на шоу, а остался с ней в Москве.
При этом напомним, что совсем недавно он опубликовал пост-обращение к своей бывшей жене Анастасии Швецовой, в котором заявил о намерении вернуть её. Он уверял, что больше не заинтересован в блогере Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), а с экс-супругой его связывают самые лучшие годы совместной жизни.
Читайте также:
От кого беременна дочь Литвиновой? Расставание с Фёдором Дьяконовым и тайный отец ребёнка
Новые жуткие обвинения в адрес P. Diddy: рэпера подозревают в каннибализме
«Я не беременная, я просто толстая»: Ольга Орлова раскрыла вес и призналась, что её не устраивает в своей внешности
Анастасия Чинкова