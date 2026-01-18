Честно и без прикрас: откровенное фото Селены Гомес вызвало споры в Сети
Селена Гомес в очередной раз доказала, что не боится быть искренней со своей аудиторией. Певица и актриса опубликовала в соцсетях честное фото без макияжа и фильтров, показав, как выглядит вне красных дорожек, камер и профессионального света.
Как это часто бывает с подобными публикациями, реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни пользователи восхитились смелостью и естественностью Селены, поддержав её за открытость и принятие себя. Другие же поспешили найти поводы для критики — в комментариях заговорили об отёчности, «переизбытке филлеров» и даже о якобы следах пластических вмешательств.
Однако поклонники артистки напоминают: Селена уже много лет живёт с волчанкой — хроническим аутоиммунным заболеванием, которое напрямую влияет на внешний вид. Болезнь и лечение могут вызывать резкие колебания веса, отёчность и другие изменения во внешности, не имеющие отношения ни к косметологии, ни к пластике.
Сама Гомес не стала отвечать на критику, предпочтя оставить фото без комментариев — как ещё одно напоминание о том, что за глянцевыми образами стоит реальный человек со своими особенностями и непростой историей.
