Честно и без прикрас: откровенное фото Селены Гомес вызвало споры в Сети

18 января 2026, 12:19

Селена Гомес показала себя без макияжа и фильтров

Селена Гомес (Фото: Instagram* / @selenagomez)

Селена Гомес в очередной раз доказала, что не боится быть искренней со своей аудиторией. Певица и актриса опубликовала в соцсетях честное фото без макияжа и фильтров, показав, как выглядит вне красных дорожек, камер и профессионального света.