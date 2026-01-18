Самойлова вынудила Джигана подписать брачный договор сразу после психбольницы

18 января 2026, 11:14

Денис Устименко-Вайнштейн и Оксана Самойлова (Фото: Telegram @geegunchill)

Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) подписали брачный договор в 2020 году. Как сообщает издание «СтарХит», это произошло после лечения артиста в одной из клиник Майами.





Инсайдер пояснил, что Самойлова забрала Джигана из рехаба через 10 дней и предложила подписать контракт для примирения. Согласно ему, в случае развода из-за измены всё имущество переходит к ней.

«Денис был в таком состоянии, что подписал бы всё, что угодно, лишь бы чёрная полоса в его жизни закончилась. То есть, нужно понимать, сначала он несколько недель куролесил, празднуя рождение сына, а потом лечился, в том числе, и седативными. Он реально был в неадекватном состоянии. Оксана увезла мужа из психушки, тут же стала угрожать разводом, подала заявление и подсунула нужные ей бумаги», — рассказал источник.