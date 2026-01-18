Не дождавшись развода: Кит Урбан съехался с новой возлюбленной после расставания с Николь Кидман

18 января 2026, 11:49

У Кита Урбана появилась новая девушка, пока Николь Кидман проживает развод

Николь Кидман и Кит Урбан (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Похоже, развод Николь Кидман и Кита Урбана развивается по максимально болезненному сценарию. Пока актриса переживает расставание на родине в Австралии и пытается прийти в себя в окружении близких, её супруг, по данным инсайдеров, уже начал новую главу жизни.