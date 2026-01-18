Не дождавшись развода: Кит Урбан съехался с новой возлюбленной после расставания с Николь Кидман
Похоже, развод Николь Кидман и Кита Урбана развивается по максимально болезненному сценарию. Пока актриса переживает расставание на родине в Австралии и пытается прийти в себя в окружении близких, её супруг, по данным инсайдеров, уже начал новую главу жизни.
Как сообщает Page Six, Кит Урбан съехался с новой девушкой, не дождавшись официального оформления развода с Николь. Именно этот шаг стал причиной того, что их общие дочери после расставания встали на сторону матери.
Дополнительным ударом для Кидман стала информация о новом музыкальном проекте мужа. По словам инсайдера, Урбан работает над альбомом, посвящённым их разрыву.
Предполагается, что пластинка может содержать откровенные и не самые приятные детали их совместной жизни, что стало для актрисы неожиданностью.
На фоне происходящего Николь предпочла уехать в Австралию, где получает поддержку от семьи и старается дистанцироваться от скандала.
Напомним, о разводе Николь Кидман и Кита Урбана стало известно на прошлой неделе. Пара прожила в браке 19 лет. По слухам, причиной расставания могла стать измена музыканта — Кит якобы начал роман с молодой женщиной. Кроме того, недовольство Урбана вызвали съёмки Кидман в провокационном фильме «Плохая девочка», изобилующем откровенными сценами, что, по версии инсайдеров, могло стать последней каплей в их отношениях.
