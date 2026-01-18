«Можно тебя потрогать?»: Муж Сати Казановой отреагировал на её статус монахини

18 января 2026, 11:03

Сати Казанова заявила, что посвящение в монахини не мешает её семейной жизни

Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)

Певица Сати Казанова в личном блоге прокомментировала слухи о своём новом статусе. Вместе с мужем, итальянцем Стефано Тиоццо, она внесла ясность в ситуацию.





Ранее Казанова сообщила, что 1 января прошла церемонию в индуистском храме в Германии. После этого в сети начали писать, что Сати стала монахиней. Артистка ответила на эти слухи.

«Оказывается, ходят слухи, что я стала монахиней!» — сказала певица.

«Всё, что со мной произошло, никак не противоречит моей семейной жизни. Так что, друзья, не волнуйтесь вы так, это образное было выражение, монахи в миру, в общем, им может быть любой человек, и женатый, и неженатый, и детный, и многодетный, и бездетный. Мы ещё женаты, не переживайте», — заявила артистка.