«Можно тебя потрогать?»: Муж Сати Казановой отреагировал на её статус монахини
Сати Казанова заявила, что посвящение в монахини не мешает её семейной жизни
Певица Сати Казанова в личном блоге прокомментировала слухи о своём новом статусе. Вместе с мужем, итальянцем Стефано Тиоццо, она внесла ясность в ситуацию.
Ранее Казанова сообщила, что 1 января прошла церемонию в индуистском храме в Германии. После этого в сети начали писать, что Сати стала монахиней. Артистка ответила на эти слухи.
«Оказывается, ходят слухи, что я стала монахиней!» — сказала певица.Её муж с улыбкой спросил: «Можно тебя потрогать ещё раз?», что вызвало смех. Певица пояснила свою позицию.
«Всё, что со мной произошло, никак не противоречит моей семейной жизни. Так что, друзья, не волнуйтесь вы так, это образное было выражение, монахи в миру, в общем, им может быть любой человек, и женатый, и неженатый, и детный, и многодетный, и бездетный. Мы ещё женаты, не переживайте», — заявила артистка.Казанова продолжает заниматься творчеством и духовными практиками.