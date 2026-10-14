«Четыре года без секса»: Хлои Кардашьян шокировала признанием о личной жизни

14 октября 2026, 17:38

Хлои Кардашьян отказалась возвращаться к экс-возлюбленным

Хлои Кардашьян (Фото: Instagram* / @khloekardashian)

42-летняя Хлои Кардашьян откровенно рассказала о длительном перерыве в интимной жизни. В первом эпизоде нового сезона реалити-шоу «Семейство Кардашьян» она обсудила эту тему с сестрой Ким Кардашьян и другом семьи, стилистом Крисом Эпплтоном.