«Четыре года без секса»: Хлои Кардашьян шокировала признанием о личной жизни
42-летняя Хлои Кардашьян откровенно рассказала о длительном перерыве в интимной жизни. В первом эпизоде нового сезона реалити-шоу «Семейство Кардашьян» она обсудила эту тему с сестрой Ким Кардашьян и другом семьи, стилистом Крисом Эпплтоном.
Хлои призналась, что в последний раз занималась сексом ещё в декабре, и отметила, что Эпплтон постоянно удивляется, когда узнаёт, что ничего не изменилось. По словам звезды, после определённого времени без близости она просто перестала об этом задумываться.
Ким отреагировала на откровения сестры с юмором и предложила ей вспомнить бывших партнёров. Она пошутила, что сама спустя семь месяцев воздержания могла бы обратиться к так называемому «вторсырью». Однако Хлои такую идею не поддержала, заявив, что среди её бывших нет подходящих кандидатов.
К обсуждению присоединилась и 70-летняя Крис Дженнер. Когда Крис Эпплтон предположил, что интимная жизнь матери семейства активнее, чем у Хлои, Дженнер ответила шуткой, заявив, что для такого рекорда нужно быть мёртвым.
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