«Мой лучший друг!»: Полина Гагарина растрогала Сеть поздравлением наследника с 19-летием

14 октября 2026, 16:41

Полина Гагарина призналась в любви своему 19-летнему сыну

Полина Гагарина с сыном (Фото: Instagram* / @gagara1987)

Полина Гагарина трогательно поздравила сына Андрея Кислова с 19-летием. В честь праздника певица опубликовала архивные семейные снимки и посвятила наследнику тёплые слова, признавшись, насколько сильно им гордится.





Артистка назвала Андрея не только любимым сыном, но и лучшим другом. Она восхитилась его умом, мудростью и уникальным чувством юмора, отметив, что молодой человек всегда умеет подобрать нужные слова и поддержать окружающих.





«Нет тех слов, чтобы описать, как я тебя люблю и горжусь», — поделилась Гагарина.