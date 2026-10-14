«Мой лучший друг!»: Полина Гагарина растрогала Сеть поздравлением наследника с 19-летием
Полина Гагарина призналась в любви своему 19-летнему сыну
Полина Гагарина трогательно поздравила сына Андрея Кислова с 19-летием. В честь праздника певица опубликовала архивные семейные снимки и посвятила наследнику тёплые слова, признавшись, насколько сильно им гордится.
Артистка назвала Андрея не только любимым сыном, но и лучшим другом. Она восхитилась его умом, мудростью и уникальным чувством юмора, отметив, что молодой человек всегда умеет подобрать нужные слова и поддержать окружающих.
«Нет тех слов, чтобы описать, как я тебя люблю и горжусь», — поделилась Гагарина.Она также пожелала имениннику счастья, искренней любви, преданных друзей и исполнения самых заветных желаний. В завершение поздравления певица заверила сына, что он всегда может рассчитывать на её поддержку: «Я всегда рядом!»
Андрей родился в браке Полины Гагариной с актёром Петром Кисловым. Судя по публикации, для артистки сын — не просто самый близкий человек, но и настоящий друг, которым она искренне восхищается.