«Это было травматично»: Саша Савельева пожалела об уколах красоты

14 октября 2026, 17:13

Певица Саша Савельева рассказала о неудачном опыте с ботоксом

Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

Саша Савельева рассказала о неприятном опыте использования ботокса. На церемонии Fashion Beauty Awards певица призналась, что однажды решилась на инъекции, но результат оказался совсем не таким, как она ожидала. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артистки, после процедуры у неё сильно болела голова и возникало ощущение давления в висках. Савельева также отметила, что почувствовала изменения в работе мышц лица, из-за чего пережитый опыт оказался для неё крайне дискомфортным.





«Я поняла, что нет, я вообще не для этого создана», — призналась певица, назвав случившееся травматичным для себя.