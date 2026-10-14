«Это было травматично»: Саша Савельева пожалела об уколах красоты
Певица Саша Савельева рассказала о неудачном опыте с ботоксом
Саша Савельева рассказала о неприятном опыте использования ботокса. На церемонии Fashion Beauty Awards певица призналась, что однажды решилась на инъекции, но результат оказался совсем не таким, как она ожидала. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, после процедуры у неё сильно болела голова и возникало ощущение давления в висках. Савельева также отметила, что почувствовала изменения в работе мышц лица, из-за чего пережитый опыт оказался для неё крайне дискомфортным.
«Я поняла, что нет, я вообще не для этого создана», — призналась певица, назвав случившееся травматичным для себя.Ранее Савельева долго отрицала, что прибегала к косметологическим вмешательствам. Теперь же она открыто рассказала о своём опыте и дала понять, что он отбил у неё желание повторять подобные процедуры. Впрочем, окончательно исключать возможность перемен в будущем артистка не спешит.