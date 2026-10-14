«У дочери на него свои планы»: видео Дмитрия Маликова со Стефанией вызвало споры в Сети

14 октября 2026, 15:43

Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за внешность после танца с отцом

Стефания Маликова (Фото: Instagram* / @steshamalikova)

Дмитрий Маликов опубликовал совместное танцевальное видео со своей 26-летней дочерью Стефанией, однако ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Пока одни восхищались артистом и поддерживали семью, другие переключили внимание на внешность девушки.