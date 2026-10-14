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«У дочери на него свои планы»: видео Дмитрия Маликова со Стефанией вызвало споры в Сети

Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за внешность после танца с отцом
Стефания Маликова (Фото: Instagram* / @steshamalikova)

Дмитрий Маликов опубликовал совместное танцевальное видео со своей 26-летней дочерью Стефанией, однако ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Пока одни восхищались артистом и поддерживали семью, другие переключили внимание на внешность девушки.



Отец и дочь присоединились к популярному тренду и станцевали под известный музыкальный трек. Для съёмки Стефания выбрала тёмно-синие расклешённые джинсы и коричневый меховой кардиган, а Дмитрий появился в чёрных джинсах и футболке с принтом.

Публикацию певец сопроводил шутливой подписью: «Когда ты народный артист, но у дочери на тебя свои планы».

В комментариях некоторые пользователи вновь обсудили худобу Стефании и посоветовали ей больше есть. Нашлись и те, кто резко высказался о её фигуре. Впрочем, другие комментаторы оставили комплименты Дмитрию Маликову и отметили, что им понравилось семейное видео.

Софья Метелева

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