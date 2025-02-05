«Денег нет, давайте так уйдём!»: Оксана Самойлова разыграла младших детей в магазине

Оксана Самойлова с дочерью Майей (Фото: соцсети)
Известная модель, бизнес-леди, дизайнер и жена певца Джигана Оксана Самойлова давно известна своим нестандартным, а порой и провокационным чувством юмора. На этот раз жертвой розыгрыша многодетной мамы стали её младшие дети — четырёхлетний Давид и семилетняя Майя.
В своих эскападах 36-летняя звезда всегда идёт до конца, поэтому иногда получает неожиданную реакцию, сообщает сетевое издание Super.ru. На этот раз дело было в супермаркете. Мама разрешила детям наполнить корзину всем, что они пожелают приобрести, а потом заявила, что забыла дома кошелёк.
Дети сначала решительно отказались, резонно предположив, что их заметят, а потом заберут в полицию. Мама продолжала уговоры, отвечал ей в основном Давид, видимо, как настоящий мужчина взявший на себя ответственность за принятие решения, хотя он и младше сестры на три года. Мальчик предложил компромиссный вариант.
Оксана заверила его, что это вряд ли сработает и привела последний аргумент: если их задержат, она позвонит папе. Это сработало, потому что дети медленно покатили тележку в сторону кассы. Вера во всемогущество отца в таком возрасте естественна. Но бесшумно проехать не получилось: транспорт с покупками не вписался в проход, да и мама уже смеялась.
Дети, кажется, совсем не удивились, видимо, привыкнув к разнообразным проделкам своей звёздной мамочки.
Майя стояла со скучающим видом, опёршись на тележку с продуктами.
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«Давайте просто не заплатим, а уйдём. Я отвлеку продавца, а вы потихоньку провезёте тележку. Вы маленькие, вас не заметят», — предложила Оксана.
Дети сначала решительно отказались, резонно предположив, что их заметят, а потом заберут в полицию. Мама продолжала уговоры, отвечал ей в основном Давид, видимо, как настоящий мужчина взявший на себя ответственность за принятие решения, хотя он и младше сестры на три года. Мальчик предложил компромиссный вариант.
«А может мы скажем тёте продавцу, что у нас нет сейчас денег, тогда она отдаст нам всё это просто так», — сказал четырёхлетний ребёнок.
Оксана заверила его, что это вряд ли сработает и привела последний аргумент: если их задержат, она позвонит папе. Это сработало, потому что дети медленно покатили тележку в сторону кассы. Вера во всемогущество отца в таком возрасте естественна. Но бесшумно проехать не получилось: транспорт с покупками не вписался в проход, да и мама уже смеялась.
«Стойте, это шутка!», — сказала экс-модель.
Дети, кажется, совсем не удивились, видимо, привыкнув к разнообразным проделкам своей звёздной мамочки.
«Мы так и думали, что это какой-то розыгрыш», — спокойно сказал Давид.
Майя стояла со скучающим видом, опёршись на тележку с продуктами.
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Александр Бойцов