Психолог раскрыла секрет брака Джигана и Самойловой, после измен и заявления на развод

Одним из показательных для многих пар является брак рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. У них четверо прекрасных детей, бизнес, съемки, и казалось бы, идеальное прошлое, настоящее и будущее. Однако в их взаимоотношениях был период особенно острый: наркотики, измены, подача на развод.