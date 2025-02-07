Психолог раскрыла секрет брака Джигана и Самойловой, после измен и заявления на развод

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Инстаграм* @iamgeegun)
Одним из показательных для многих пар является брак рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. У них четверо прекрасных детей, бизнес, съемки, и казалось бы, идеальное прошлое, настоящее и будущее. Однако в их взаимоотношениях был период особенно острый: наркотики, измены, подача на развод.
«Сложно принимать решения, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все годы счастливой жизни были обманом с его стороны. Он клялся здоровьем наших детей, умолял не верить сплетням. И я верила, потому что сама не способна на такое предательство», — писала в своём блоге Оксана.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» раскрыла секрет брака Самойловой и Джигана.
«Их секрет в том, что они не выносят свои скандалы наружу. То есть это позволяет им сохранять некий образ устойчивости, откаты, примирения — как неваляшка, которая все равно остается стоять», — сказала эксперт.
По ее словам, в семьи могут происходит и измены, и переезды — все, что угодно, но если супруги возвращаются в свою новую стабильность, если они передоговорились, приняли все факты с большой ответственностью, то можно двигаться вперед.
«Самойлова с Джиганом всегда будут оставаться такими устойчивыми, потому что за ними есть определенная семейная модель, которая не меняется. Ясно и понятно: Оксана сильная, движущая, четко понимающая, воспитывающая. А Джиган — шалтай-болтай. Здесь людей всегда будет привлекать какая-то устойчивость и постоянство», — объяснила психолог.
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Анастасия Панченко