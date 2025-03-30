Настя Ивлеева выехала за границу впервые после «голой» вечеринки

Популярный певец и автор песен Александр Буйнов столкнулся с серьёзной болезнью: у него диагностировали рак предстательной железы. Не впасть в панику или депрессию ему помогло принятие этого недуга как наказания от Бога за неблаговидные поступки, которые он совершал.