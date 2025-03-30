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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Настя Ивлеева выехала за границу впервые после «голой» вечеринки

Настя Ивлеева выехала за границу впервые после «голой» вечеринки

Анастасия Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)

Анастасия Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)

Настя Ивлеева впервые после скандальной «голой» вечеринки выехала за границу. Блогер опубликовала фото с отдыха в личном блоге.
На снимке можно увидеть только ноги Насти, которая лежит на пляже. Сложно сказать, где именно находится это место, но, судя по тёплой и солнечной погоде, явно не в России.

Также на заднем плане можно заметить силуэт мужа блогера Филиппа Бегака. Пара тайно поженилась в начале декабря 2024 года. А первые совместные фотографии появились в личном блоге Ивлеевой лишь 31 декабря.


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#карьера
#отдых
#анастасия ивлеева
Анна Asti подала в суд на Стаса Ярушина
30 марта 2025, 20:03

Анна Asti и Стас Ярушин (фото: Telegram @anna_asti и @yarushinstas)

Певица Анна Asti подала в суд на актёра Стаса Ярушина. Исполнительница хита «Царица» потребовала у звезды «Универа» миллион рублей якобы за нарушение авторских прав.
Причём, истцом выступает не сама певица, а её музыкальный лейбл ООО «Феникс Мьюзик». Заявление в отношении Ярушина поступило в Арбитражный суд Москвы 24 марта.

Не исключено, что поводом для этого стало шоу Ярушина MYZLOFT, на котором приглашённые звезды нередко исполняют песни своих коллег, в том числе и Анны Asti. Вероятно, это возмутило певицу, у которой не спросили разрешения на создание каверов с её песен.

Сам Ярушин пока не комментировал произошедшее.

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#суд
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#звёзды
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#заявление
#музыка
#права
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Пианист Сафронов: Паша Техник мог отравиться сосисками
Mash: Паша Техник мог отравиться сосисками
30 марта 2025, 18:49

Паша Техник/Павел Ивлев (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Известный рэпер Паша Техник продолжает находиться в госпитале в Таиланде в крайне тяжёлом состоянии. Побывавший у него в палате пианист Лука Сафронов на полном серьёзе утверждает, что исполнитель мог отравиться... сосисками.
Эту версию возникновения у рэпера серьёзных проблем со здоровьем, изложенную музыкантом, передал телеграм-канал Mash. По словам Сафронова, Паша сейчас в очень неважном состоянии. Он продолжает пребывать в коме, подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких и ЭКМО. Лука также рассказал, что вокруг больницы собирается много российских туристов, которые высказывают поддержку Технику и обращаются в посольство РФ с просьбами помочь легендарному исполнителю.

В Таиланд также прилетела бывшая супруга Паши Ева Карицкая. Она записала обращение к поклонникам, в котором, во-первых, попросила не верить слухам о его смерти, а во-вторых — коротко рассказала о его состоянии. По её словам медики оценивают его как стабильно тяжёлое. Из хорошего только то, что у рэпера не повреждён мозг.

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* Запрещённая в России социальная сеть
#больницы
#таиланд
#медики
#посольство
#рф
#рэп
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«Теперь не отмоется»: Отрицающий бегство на Запад Козловский попал в компанию Пугачёвой и Макаревича*
Данила Козловский внесён в список артистов, ожидаемых летом в латвийской Юрмале
30 марта 2025, 18:49

Данила Козловский (Фото: Телеграм danilakozlovsky_official)

Данила Козловский, отчаянно отрицающий эмиграцию из России, оказался в числе артистов-релокантов, которых нынешним летом с нетерпением ожидают в Латвии. Теперь ему трудно будет объяснить, как он попал в компанию «друзей Аллы Пугачёвой», которая традиционно проводит летний сезон в Юрмале.
Латвийские организаторы концертов готовятся к масштабному наплыву сбежавших из России актёров и музыкантов нынешним летом, отмечает телеканал «78». Промоутеры из прибалтийской республики обещают, что Пугачёва по сложившейся традиции проведёт тёплое время года в курортной Юрмале. Среди гастролёров, которых здесь ожидают, оказались также Чулпан Хаматова и Андрей Макаревич*. Попал в этот список и Козловский, отчаянно опровергающий информацию о своей эмиграции.

Упоминание в контексте Пугачёвой и её друзей-единомышленников наносит серьёзный удар по репутации актёра. Ведь ни для кого не секрет, что компания вокруг 75-летней бывшей Примадонны собирается не только по интересам и взаимным симпатиям, но и с учётом их личной оценки ситуации в России и на Украине.

Сам Козловский в 2022 году неодобрительно, но осторожно высказался о спецоперации в духе «я за мир во всём мире», после чего воздерживался от любых комментариев на эту тему и продолжал жить в России. При этом спектаклей он лишился, поэтому вынужден был зарабатывать за рубежом. Пользователи Сети с сожалением отмечают, что артисту теперь, похоже, «не отмыться».

«"Козловский, по глупости вляпавшийся в этот серпентарий, похоже, теперь сам не понимает, как так получилось", "Козловский закапывает себя еще больше. Изначально он что-то сказал про мир, а остальные товарищи наговорили на тюрьму. И теперь он будет там выступать в их компании. Очень зря – теперь не отмоется", "Так и слава Богу, что они на Юрмалу наплывают. Лишь бы сюда потом не вернулись"», — вот лишь несколько комментариев на эту тему.

Причём решение латвийских организаторов причислить Козловского к покинувшим Россию звездам противоречит позиции самого актера. Он даже судился с активистом-общественником Виталием Бородиным, и добился признания своей правоты с опровержением слов ответчика о переезде звезды в США. Актёр действительно часто бывает в Америке, но по личной причине — там живёт его дочь.

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* Признан иноагентом в РФ
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#алла пугачёва
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#мир
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Раскрыта предположительная стоимость лечения Михаила Ефремова в рехабе
Лечение в рехабе обойдётся Михаилу Ефремову в 100-300 тысяч рублей в месяц
30 марта 2025, 18:38

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что лечение от алкогольной зависимости обойдётся выходящему по УДО Михаилу Ефремову в сумму от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Причём для достижения реального результата потребуется курс длительностью не менее полугода.
«Если он захочет отдельное проживание и суперусловия, там ценник начинается от 300 тысяч рублей в месяц, если он выберет стандартную программу, то он сможет и за 100 тысяч в комфортных условиях выздоравливать. В каком-нибудь регионе, кроме Подмосковья, за 100 тысяч он будет королём мира», – отметил Шуров в беседе с NEWS.ru.
Напомним, что 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. После выхода на свободу артист должен будет каждый месяц отмечаться в полиции. При этом ему запрещено садиться за руль в течение трёх лет.

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#михаил ефремов
#алкоголизм
#лечение
#актёр
#суд
#заявление
#артист
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«Бог наказал за предательства женщин»: Буйнов назвал причину возникновения у него рака
Александр Буйнов считает свою онкологию наказанием от Бога за предательство
30 марта 2025, 18:05

(Фото: Телеграм @buinovofficial)

Популярный певец и автор песен Александр Буйнов столкнулся с серьёзной болезнью: у него диагностировали рак предстательной железы. Не впасть в панику или депрессию ему помогло принятие этого недуга как наказания от Бога за неблаговидные поступки, которые он совершал.
Звезда российской эстрады спокойно и без излишнего драматизма отнёсся к своему заболеванию. В беседе с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» он признался, что его близкие гораздо серьёзнее воспринимали ситуацию, чем он сам. Буйнов говорит, что справиться со своими чувствами и негативными эмоциями ему помогло полное принятие уготованной участи.

«Есть за что. Потому что я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки, поэтому мое восприятие болезни не было таким сильным, как у окружения. Я так считаю — Бог наказал и есть за что», — сказал певец.

Александр считает, что высшие силы могли наказать его за то, как он обошелся с матерью своей дочери Юлии: пара сходилась и расходилось, но в конце концов музыкант окончательно ушел из семьи, оставив Людмилу с ребенком на руках.

Возможно, спокойное отношение к своему заболеванию, осознание заслуженности и неизбежности того, что происходит, отчасти помогло успешному лечению. Артисту сделали операцию, наступила стадия ремиссии. Впрочем, осенью прошлого года поползли слухи, что болезнь вернулась, а Буйнову даже присвоили паллиативный статус. Музыкант опроверг все сплетни о последней стадии рака и каких-то страшных диетах и препаратах.

«Ощущение, что плюнули, пытались растереть. Я там написал от себя: „Ребята, откуда такие сведения? Вы пользуетесь такой медицинской терминологией…“ Я даже зашел в Интернет и нашел, как называется вот это вот слово, как называется диета, которая была у меня как бы прописана. Мне просто было интересно. Они пользуются такой терминологией, чтобы было убедительно», — рассказал артист в беседе с изданием StarHit.

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