Настя Ивлеева выехала за границу впервые после «голой» вечеринки

Анастасия Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)
Настя Ивлеева впервые после скандальной «голой» вечеринки выехала за границу. Блогер опубликовала фото с отдыха в личном блоге.
На снимке можно увидеть только ноги Насти, которая лежит на пляже. Сложно сказать, где именно находится это место, но, судя по тёплой и солнечной погоде, явно не в России.
Также на заднем плане можно заметить силуэт мужа блогера Филиппа Бегака. Пара тайно поженилась в начале декабря 2024 года. А первые совместные фотографии появились в личном блоге Ивлеевой лишь 31 декабря.
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Также на заднем плане можно заметить силуэт мужа блогера Филиппа Бегака. Пара тайно поженилась в начале декабря 2024 года. А первые совместные фотографии появились в личном блоге Ивлеевой лишь 31 декабря.
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Анастасия Чинкова