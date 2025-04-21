Тур по монастырям и статус примерной жены: На что готова Анастасия Ивлеева после «голой вечеринки» для возвращения на ТВ

Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@nastyaivleeva)
Телеведущая Настя Ивлеева, организовавшая в декабре 2023 году «голую вечеринку» изрядно подмочила себе имидж и была вынуждена залечь на дно, до стабилизации ситуации.
С тех пор в жизни опальной звезды произошло много изменений, но всё ли является правдой или это только работа пиар-менеджеров, пытающихся вернуть популярность блогера? Подробности читайте в материале «Радио 1».
Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)
В ночь на 21 декабря 2023 года состоялась прогремевшая на всю страну «голая вечеринка», организованная Анастасией Ивлеевой. Среди приглашённых были замечены такие знаменитости, как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Глюкоза и Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган и многие другие известные люди отечественного шоу-бизнеса. Фотографии артистов в откровенных нарядах вызвали широкий общественный резонанс.
С позицией главы Лиги безопасного интернета тогда согласились многие. Мария Кожевникова провела параллель между голой вечеринкой, организованной блогером, и пиром во время чумы. Она отметила, что люди сами сделали популярными и возвели в ранг «звёзд» большинство участников этого скандального мероприятия.
Некоторые знаменитости, чтобы сохранить свою репутацию и доходы, были вынуждены многократно приносить извинения за участие в мероприятии. И многим удалось сгладить углы и остаться в свете софитов, но не Ивлеевой.
На Анастасию, как на организатора, обрушилась самая большая волна хейта. Сразу после вечеринки она, как и многие, пыталась оправдаться, обещала передать все вырученные деньги на благотворительность, но всё оказалось тщетно. Имя Ивлеевой было вычеркнуто из списков амбассадоров Тинькофф Банка и МТС, а лицо блогера пропало с рекламных щитов и экранов ТВ.
Настя Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)
Когда стало понятно, что слова раскаяния Ивлеевой не работают, она сменила тактику и начала заниматься благотворительной деятельностью. Вслед за этим последовала пропаганда правильных ценностей.
Помимо этого, она претерпела и внешние изменения: её образ полностью преобразился, она перестала использовать яркий макияж, стала вести себя сдержанно и даже в некоторой степени блаженно как на публике, так и в социальных сетях. Она неоднократно выражала свою поддержку специальной военной операции, посещала Донбасс и стала значительно ближе к церкви.
В свой отпуск 2024 года бывшая телеведущая устроила тур по храмам и монастырям российских городов. Не обошлось без перемен и в личной жизни. В декабре прошлого года она внезапно заявила, что вышла замуж. Ее супругом стал ведущий телеканала «Культура» Филипп Бегак.
Но публика все еще не верит в искренность преображения Ивлеевой, многие и брак с внуком советского писателя Юлиана Семенова и правнуком детской писательницы Натальи Кончаловской назвали фикцией.
Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@ nastyaivleeva)
В этом году Анастасия Ивлеева улетела с супругом в Оман. В личном блоге появились привычные публике фото с «винишком» и загорелыми ножками. Также на фото с отдыха подписчики рассмотрели новую грудь блогера. Слухи о том, что звезда сделала маммопластику, появились в конце декабря 2024 года. Сама Ивлеева не комментировала сплетни.
Многие уже сделали вывод, что причиной увеличения веса стала не местная кухня, а предстоящее пополнение в молодой семье, этим же некоторые объяснили и шикарно выглядящую грудь, и изменения в лице.
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«Пир во время чумы»
Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)
В ночь на 21 декабря 2023 года состоялась прогремевшая на всю страну «голая вечеринка», организованная Анастасией Ивлеевой. Среди приглашённых были замечены такие знаменитости, как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Глюкоза и Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган и многие другие известные люди отечественного шоу-бизнеса. Фотографии артистов в откровенных нарядах вызвали широкий общественный резонанс.
«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это», — написала тогда Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
С позицией главы Лиги безопасного интернета тогда согласились многие. Мария Кожевникова провела параллель между голой вечеринкой, организованной блогером, и пиром во время чумы. Она отметила, что люди сами сделали популярными и возвели в ранг «звёзд» большинство участников этого скандального мероприятия.
После скандала
Некоторые знаменитости, чтобы сохранить свою репутацию и доходы, были вынуждены многократно приносить извинения за участие в мероприятии. И многим удалось сгладить углы и остаться в свете софитов, но не Ивлеевой.
На Анастасию, как на организатора, обрушилась самая большая волна хейта. Сразу после вечеринки она, как и многие, пыталась оправдаться, обещала передать все вырученные деньги на благотворительность, но всё оказалось тщетно. Имя Ивлеевой было вычеркнуто из списков амбассадоров Тинькофф Банка и МТС, а лицо блогера пропало с рекламных щитов и экранов ТВ.
Образ пай-девочки
Настя Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)
Когда стало понятно, что слова раскаяния Ивлеевой не работают, она сменила тактику и начала заниматься благотворительной деятельностью. Вслед за этим последовала пропаганда правильных ценностей.
Помимо этого, она претерпела и внешние изменения: её образ полностью преобразился, она перестала использовать яркий макияж, стала вести себя сдержанно и даже в некоторой степени блаженно как на публике, так и в социальных сетях. Она неоднократно выражала свою поддержку специальной военной операции, посещала Донбасс и стала значительно ближе к церкви.
В свой отпуск 2024 года бывшая телеведущая устроила тур по храмам и монастырям российских городов. Не обошлось без перемен и в личной жизни. В декабре прошлого года она внезапно заявила, что вышла замуж. Ее супругом стал ведущий телеканала «Культура» Филипп Бегак.
Но публика все еще не верит в искренность преображения Ивлеевой, многие и брак с внуком советского писателя Юлиана Семенова и правнуком детской писательницы Натальи Кончаловской назвали фикцией.
В другой стране без «масок»
Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@ nastyaivleeva)
В этом году Анастасия Ивлеева улетела с супругом в Оман. В личном блоге появились привычные публике фото с «винишком» и загорелыми ножками. Также на фото с отдыха подписчики рассмотрели новую грудь блогера. Слухи о том, что звезда сделала маммопластику, появились в конце декабря 2024 года. Сама Ивлеева не комментировала сплетни.
«Теперь смело могу сказать, что арабская кухня попала в мой топ-3! За время отдыха я прибавила три килограмма», — написала Анастасия в соцсети.
Многие уже сделали вывод, что причиной увеличения веса стала не местная кухня, а предстоящее пополнение в молодой семье, этим же некоторые объяснили и шикарно выглядящую грудь, и изменения в лице.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова