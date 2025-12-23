Суд в Москве начал разбирать спор о разделе имущества семьи Товстиков
В Пресненском районном суде Москвы стартовало рассмотрение гражданского иска о разделе совместно нажитого имущества между известным бизнесменом Романом Товстиком и его бывшей супругой Еленой Товстик. Об этом сообщает Telegram-канал «Судов общей юрисдикции города Москвы».
Как оказалось, иск подала Елена Товстик. Она настаивает на разделе имущества, приобретённого в период брака. Подробности требований в материалах суда не раскрываются. Очередное судебное заседание по делу назначено на 11 февраля 2026 года.
Ранее стало известно, что Елена Товстик дала интервью журналистке Ксении Собчак. В нем она рассказала об изменах Романа и слухах о свингер-клубах.
