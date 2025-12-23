Достижения.рф

«My Sunshine»: Анна Курникова родила четвёртого ребёнка от Энрике Иглесиаса

Анна Курникова (Фото: Instagram* @annakournikova)

Бывшая теннисистка Анна Курникова сообщила о пополнении в семье. Россиянка подарила супругу Энрике Иглесиасу четвёртого ребёнка, пишет издание Super.



Радостной новостью спортсменка поделилась в социальной сети Instagram*. При этом известная пара пока не стала раскрывать пол и имя новорождённого.

Примечательно, что формат публикации почти повторил пост пятилетней давности, когда Курникова родила третьего ребёнка. Анна лишь обновила дату, оставив прежнюю трогательную подпись: «My Sunshine 12.17.2025».

Последние лет десять переехавшая в США спортсменка занимается исключительно домашними хлопотами и созданием уютного семейного очага вместе с музыкальным исполнителем Энрике Иглесиасом. Последний раз пара выходила на публику еще до пандемии коронавируса.

Александр Огарёв

