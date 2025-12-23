«My Sunshine»: Анна Курникова родила четвёртого ребёнка от Энрике Иглесиаса

23 декабря 2025, 03:52

Анна Курникова родила четвёртого ребёнка от Энрике Иглесиаса

Анна Курникова (Фото: Instagram* @annakournikova)

Бывшая теннисистка Анна Курникова сообщила о пополнении в семье. Россиянка подарила супругу Энрике Иглесиасу четвёртого ребёнка, пишет издание Super.