«My Sunshine»: Анна Курникова родила четвёртого ребёнка от Энрике Иглесиаса
Бывшая теннисистка Анна Курникова сообщила о пополнении в семье. Россиянка подарила супругу Энрике Иглесиасу четвёртого ребёнка, пишет издание Super.
Радостной новостью спортсменка поделилась в социальной сети Instagram*. При этом известная пара пока не стала раскрывать пол и имя новорождённого.
Примечательно, что формат публикации почти повторил пост пятилетней давности, когда Курникова родила третьего ребёнка. Анна лишь обновила дату, оставив прежнюю трогательную подпись: «My Sunshine 12.17.2025».
Последние лет десять переехавшая в США спортсменка занимается исключительно домашними хлопотами и созданием уютного семейного очага вместе с музыкальным исполнителем Энрике Иглесиасом. Последний раз пара выходила на публику еще до пандемии коронавируса.
*принадлежит Meta, запрещённой в РФ