Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американских журналистов

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)
В США состоялась 97-я церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар». К российскому актеру Юре Борисову было приковано повышенное внимание со стороны американских журналистов, передает Super.ru.
Одна из журналисток спросила Борисова о том, что он думает о сравнении себя с актёром Райаном Гослингом, а также считает ли себя «секретным оружием» режиссёра «Аноры».
Примечательно, что диалог завершился вежливым смехом журналистки.
Напомним, заветную статуэтку Юра Борисов не получил, но его мастерство и талант отдельно отметил актер Роберт Дауни-младший.
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«Я не знаю, я не оружие, я человек», — ответил на вопрос Юра.
Примечательно, что диалог завершился вежливым смехом журналистки.
Напомним, заветную статуэтку Юра Борисов не получил, но его мастерство и талант отдельно отметил актер Роберт Дауни-младший.
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Екатерина Коршунова