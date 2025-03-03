Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американских журналистов

Катя Лель раскрыла, как боролась за стройность ради славы в жестоком шоу-бизнесе. Певица поделилась в YouTube-шоу «Ваша Наташа», что Максим Фадеев называл ее «жирной», а она поражалась, но — и это лишь вершина айсберга. Другие откровения также прозвучали в беседе с Натальей Подольской, включая планы на ближайший музыкальный «сюрприз-трек».