«С огромным удовольствием не ходил бы никуда»: Юра Борисов признался, что ему не интересна светская жизнь

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
27 февраля в прокат вышел фильм Максима Арбугаева и Владимира Мункуева «Кончится лето». Картина повествует о двух братьях, роли которых исполнили Юра Борисов и Макар Хлебников.
Издание The Blueprint взяло интервью у артистов, которые обсудили отношения на съёмочной площадке и сюжет фильма, не прошли мимо и номинации Борисова на «Оскар». Изначально актёр не хотел обсуждать свой успех в Голливуде, но журналисты не упустили шанс поговорить об этом.
Звезда фильма «Анора» признался, что ему не нравится публичная жизнь.
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Звезда фильма «Анора» признался, что ему не нравится публичная жизнь.
«Мне светская жизнь не очень интересна. А зачем учиться тому, что неинтересно. <…> Меня никогда не заряжали публичные мероприятия. Они необходимы, чтобы люди узнавали о фильмах, о том, что вот есть такое кино и оно выходит в прокат. Если бы можно было этого не делать, я бы с огромным удовольствием не ходил бы никуда», – заявил актёр.Многие поклонники и ранее догадывались, что Юре больше по душе скрытый образ жизни. К тому же, он отказался от ведения соцсетей.
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Анастасия Чинкова