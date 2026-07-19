«Чрезмерное трудолюбие»: Анастасия Волочкова назвала свой главный недостаток

19 июля 2026, 22:38

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что считает изъяном своё упорство

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова на VK Fest рассказала, какой считает свою главную слабость. По словам артистки, её главный «изъян» — чрезмерная работоспособность и привычка никогда не останавливаться, даже после серьёзных испытаний. Об этом сообщает StarHit.





Балерина призналась, что несколько месяцев назад перенесла в Германии серьёзную операцию по замене тазобедренного сустава. Несмотря на длительное восстановление, Волочкова не стала надолго выпадать из рабочего графика и вскоре вернулась к выступлениям и публичным мероприятиям.





«Мой изъян — это чрезмерная трудоспособность и чрезмерное трудолюбие и упорство. Я несколько месяцев назад в Германии сделала серьёзную операцию на пересадку тазобедренного сустава, но всё равно уже в строю», — заявила артистка.