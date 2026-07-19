«Чрезмерное трудолюбие»: Анастасия Волочкова назвала свой главный недостаток
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что считает изъяном своё упорство
Анастасия Волочкова на VK Fest рассказала, какой считает свою главную слабость. По словам артистки, её главный «изъян» — чрезмерная работоспособность и привычка никогда не останавливаться, даже после серьёзных испытаний. Об этом сообщает StarHit.
Балерина призналась, что несколько месяцев назад перенесла в Германии серьёзную операцию по замене тазобедренного сустава. Несмотря на длительное восстановление, Волочкова не стала надолго выпадать из рабочего графика и вскоре вернулась к выступлениям и публичным мероприятиям.
«Мой изъян — это чрезмерная трудоспособность и чрезмерное трудолюбие и упорство. Я несколько месяцев назад в Германии сделала серьёзную операцию на пересадку тазобедренного сустава, но всё равно уже в строю», — заявила артистка.По словам Волочковой, именно упорство и желание постоянно работать помогают ей преодолевать трудности и оставаться в профессии на протяжении многих лет.