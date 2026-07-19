Катя Лель подтвердила новый роман, но отказалась раскрывать имя возлюбленного
Катя Лель рассказала, чем её покорил новый избранник
Катя Лель дала понять, что в её личной жизни произошли счастливые перемены. На VK Fest певица призналась, что состоит в новых отношениях, однако имя своего возлюбленного раскрывать пока не готова. Об этом сообщает Super.Катя Лель дала понять, что в её личной жизни произошли счастливые перемены. На VK Fest певица призналась, что состоит в новых отношениях, однако имя своего возлюбленного раскрывать пока не готова. Об этом сообщает Super.
По словам артистки, она хочет сохранить эту историю только для себя.
«Я пока ничего об этом не скажу, пусть это будет моей тайной. Самое главное, что это есть в моём сердце. Это счастье», — поделилась Катя Лель.Как выяснилось, отношения начались совсем недавно. Пара знакома всего несколько месяцев, однако этого времени оказалось достаточно, чтобы между ними возникли сильные чувства.
Певица призналась, что больше всего её впечатлили человеческие качества избранника.
«Покорил он меня своей чистотой души. Покорил он меня той энергией, которая есть во мне. Она не совсем земная», — рассказала артистка.Несмотря на интерес поклонников, Катя Лель пока не намерена раскрывать личность нового возлюбленного, предпочитая сохранить роман вдали от посторонних глаз.