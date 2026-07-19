Катя Лель подтвердила новый роман, но отказалась раскрывать имя возлюбленного

19 июля 2026, 22:15

Катя Лель рассказала, чем её покорил новый избранник

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель дала понять, что в её личной жизни произошли счастливые перемены. На VK Fest певица призналась, что состоит в новых отношениях, однако имя своего возлюбленного раскрывать пока не готова. Об этом сообщает Super.Катя Лель дала понять, что в её личной жизни произошли счастливые перемены. На VK Fest певица призналась, что состоит в новых отношениях, однако имя своего возлюбленного раскрывать пока не готова. Об этом сообщает Super.





По словам артистки, она хочет сохранить эту историю только для себя.





«Я пока ничего об этом не скажу, пусть это будет моей тайной. Самое главное, что это есть в моём сердце. Это счастье», — поделилась Катя Лель.

«Покорил он меня своей чистотой души. Покорил он меня той энергией, которая есть во мне. Она не совсем земная», — рассказала артистка.