«Забыл»: футболист Матвей Сафонов и его жена вспомнили забавный момент в день свадьбы

19 июля 2026, 22:25

Матвей Сафонов признался, что забыл помыть голову в день свадьбы

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк (Фото: Instagram* / @kondraaa)

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк поделились курьёзной историей, которая произошла в день их свадьбы. Об этом сообщает Super.





Во время общения с журналистами на VK Fest Марина неожиданно вспомнила, что жених в свадебной суете забыл помыть голову.





«Я напоминаю, что в день свадьбы он забыл помыть волосы», — с улыбкой сказала Марина.

«Забыл», — лаконично ответил футболист.