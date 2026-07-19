«Забыл»: футболист Матвей Сафонов и его жена вспомнили забавный момент в день свадьбы
Матвей Сафонов признался, что забыл помыть голову в день свадьбы
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк поделились курьёзной историей, которая произошла в день их свадьбы. Об этом сообщает Super.
Во время общения с журналистами на VK Fest Марина неожиданно вспомнила, что жених в свадебной суете забыл помыть голову.
«Я напоминаю, что в день свадьбы он забыл помыть волосы», — с улыбкой сказала Марина.Матвей не стал оправдываться и лишь спокойно подтвердил слова супруги.
«Забыл», — лаконично ответил футболист.После признания ведущая мероприятия пошутила, что Сафонов, видимо, настолько расслабился, потому что официальная регистрация уже состоялась и невеста всё равно никуда не денется.
Забавный диалог развеселил поклонников пары, которые отметили, что такие искренние и самоироничные истории делают спортсмена и его супругу ещё ближе к своим фанатам.