«Что это был за подкат?»: Павел Воля заставил Прохора Шаляпина ответить за флирт с его супругой Ляйсан Утяшевой

Павел Воля и Ляйсан Утяшева (фото: Telegram @pvolya); Прохор Шаляпин (фото: Instagram* @shalyapin_official)
Прохор Шаляпин стал гостем шоу Павла Воли. Комик припомнил певцу, как тот флиртовал с его женой Ляйсан Утяшевой и намекал на совместное будущее.
Ведущий начал беседу с выпускником «Фабрики звёзд-6» с вопроса, волнующего многих – откуда у Шаляпина средства на красивую жизнь, если он практически не даёт концертов. Прохор в ответ отшутился, заявив, что мир не без добрых людей.
Артист попытался научить Павла и его соведущего Илью Соболева философии гедонизма и лёгкого отношения к деньгам. Прохор подчеркнул, что залог успеха в этом деле – доброжелательность к людям.
Кроме того, он ответил тем, кто упрекает его в отсутствии хитов, назвав самого себя главным хитом.
Высказался Шаляпин и о личной жизни некоторых артистов.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Артист попытался научить Павла и его соведущего Илью Соболева философии гедонизма и лёгкого отношения к деньгам. Прохор подчеркнул, что залог успеха в этом деле – доброжелательность к людям.
«Поехал ты на какой-то шикарный отдых, плещешься в водичке – ну пожелай ты своим подписчикам тоже оказаться в этом бассейне! Люди чувствуют мою добрую натуру», – отметил Шаляпин.Также артист язвительно высказался в адрес представителей российского шоу-бизнеса. Он заявил, что они «ни петь, ни танцевать не могут, две фразы прошепчут – типа хит», а вот единственной их «валютой» должны быть любовь и признание народа.
Кроме того, он ответил тем, кто упрекает его в отсутствии хитов, назвав самого себя главным хитом.
Высказался Шаляпин и о личной жизни некоторых артистов.
«Что касается Авроры Кибы и Лепса, мы видим, что девочка счастлива и у неё сияют глаза. И это честно со стороны Григория, что он вывел её в свет. Мне нравится пара Петросяна с его женой – здоровые дети, имущества много... Это же нормально, когда женщины думают о том, чтобы их дети были обеспеченными», – подчеркнул артист.В ответ на это Воля припомнил Прохору, что тот флиртовал с его женой Ляйсан Утяшевой на съёмках её шоу «Дерзкая готовка». Шаляпин тогда заявил, что из гимнастки получится замечательная бабушка лет через 50.
«Что это был за подкат? Рубрика "Павел Воля разбирается с парнями, которые подкатывают через 50 лет"», – заявил ведущий.На это Шаляпин провокационно заявил, что готов составить пару Утяшевой, если вдруг Воли не станет.
«Бывают такие парадоксальные случаи, когда муж был да всплыл, а женщина остается, и надо как-то жить дальше. И тут появляюсь я», – уверенно ответил артист.Читайте также:
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«Все мы бываем немного Павел»: Ляйсан Утяшева высмеяла семейную жизнь с Волей
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова