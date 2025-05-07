«Биологически я уже продолжился»: Прохор Шаляпин шокировал признанием в отцовстве и тайном сыне

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)
Прохор Шаляпин шокировал признанием, что стал отцом, хотя официально детей у него все еще нет. Певец, мечтающий о большой семье, поделился, что его биологический ребенок уже родился, но подробности хранит в тайне. О его откровениях в одной из программ сообщило издание «StarHit».
41-летний Прохор любвеобилен. В его «кармане» хватает громких романов с красавицами разного возраста: он был в отношениях и с Ларисой Копенкиной, и с Виталиной Цымбалюк-Романовской, и с Ольгой Сан, но ни с одной из дам любви на всю жизнь у него не сложилось. Однако теперь артист рассказал, что при этом все же имеет продолжателя рода.
Шаляпин поддерживает дружбу с некоторыми экс-возлюбленными, включая Анну Калашникову, с которой даже записывает шутливые ролики, песни и поздравления.
Кстати, к апрелю 2025 года Калашникова уже успела расстаться с мужем, свадьбу с которым сыграла совсем недавно, а потом вновь сойтись с ним. Девушка рассказала, что изначально разошлась с супругом из-за его коварных друзей.
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Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)
«Я, как донор биологического материала, отметился в одной клинике. Мы с одной барышней хотели детей, а у нее не получалось забеременеть. После определенного возрастного рубежа это сложно. Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею», — объяснил Шаляпин.Певец мечтает о трех детях и крепкой семье, но пока не встретил подходящую спутницу и шутит, что, возможно, будет готов к нормальной семье лишь под 70 лет. Его сердце, по собственным словам, свободно, а главная цель — жить в удовольствие, избегая стрессов.
Анна Калашникова и Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @annakalash)
Шаляпин поддерживает дружбу с некоторыми экс-возлюбленными, включая Анну Калашникову, с которой даже записывает шутливые ролики, песни и поздравления.
Кстати, к апрелю 2025 года Калашникова уже успела расстаться с мужем, свадьбу с которым сыграла совсем недавно, а потом вновь сойтись с ним. Девушка рассказала, что изначально разошлась с супругом из-за его коварных друзей.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева