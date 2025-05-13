Прохор Шаляпин улетел на Бали с «губернаторской дочкой»: «Не хухры-мухры! Только я и она»

Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)
Шоумен Прохор Шаляпин улетел на Бали с загадочной подругой. Певец представил девушку подписчикам и назвал «губернаторской дочкой».
Прохор поделился видео в личном блоге.
Артист обратил внимание, что уехал из-за «аномальных майских морозов». Со слов Шаляпина, дорога была утомительной. Шоумен снял себя в бассейне — он плавал в надувном круге и наслаждался легким дождиком. Он отметил, что лицо должно привыкнуть к солнцу. Потом Прохор показал фигуру девушки в синем купальнике, которая составила ему компанию.
Певец отметил, что на острове нет неприятного холодного воздуха.
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Артист обратил внимание, что уехал из-за «аномальных майских морозов». Со слов Шаляпина, дорога была утомительной. Шоумен снял себя в бассейне — он плавал в надувном круге и наслаждался легким дождиком. Он отметил, что лицо должно привыкнуть к солнцу. Потом Прохор показал фигуру девушки в синем купальнике, которая составила ему компанию.
«И я со свой молодой подругой — вот она — губернаторская дочь! А что вы думали? Не хухры-мухры! Только я и она», — поделился Шаляпин.
Певец отметил, что на острове нет неприятного холодного воздуха.
«Сразу нельзя кидать на солнце. Всем хорошего дня, вечера. Не знаю там, что у вас. А у нас в квартире газ, у нас все прекрасно», — подытожил шоумен.
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Ольга Енгалычева