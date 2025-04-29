«Все мы бываем немного Павел»: Ляйсан Утяшева высмеяла семейную жизнь с Волей

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Telegram @utiashevaliasan)
39-летняя Ляйсан Утяшева опубликовала забавное видео с Павлом Волей. Гимнастка показала фанатам, как терпит привычки мужа.
Утяшева увидела на кухонном столе болт, оставленный супругом, рассмотрела его и оставила там же. Болт пролежал на этом месте две недели.
Вскоре терпение гимнастки лопнуло — она выкинула этот болт. И, как только Ляйсан избавилась от вещи мужа, она сразу ему понадобилась. Аудитория пары оценила юмор.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты с 2012 года.
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Вскоре терпение гимнастки лопнуло — она выкинула этот болт. И, как только Ляйсан избавилась от вещи мужа, она сразу ему понадобилась. Аудитория пары оценила юмор.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты с 2012 года.
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Екатерина Коршунова