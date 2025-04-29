«Все мы бываем немного Павел»: Ляйсан Утяшева высмеяла семейную жизнь с Волей

Светская дама Алёна Кравец выразила сомнения по поводу выбора невесты единственного сына Наташи Королёвой и Тарзана, Архипа Глушко. Молодожены, Архип и его избранница Мелисса, недавно сочетались браком, и, хотя семья одобрила их союз, Кравец считает, что стоит быть осторожнее в отношении новой невестки. Об этом пишет «‎Super».