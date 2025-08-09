«Что это со мной?!»: у беременной Агаты Муцениеце возникли проблемы

09 августа 2025, 13:33

У беременной актрисы Агаты Муцениеце возникли высыпания на коже

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Агата Муцениеце, находящаяся в положении, поделилась тревожными новостями в новом выпуске своего YouTube‑блога: у неё появились высыпания на коже.





36‑летняя звезда «Закрытой школы» показала лицо без фильтров крупным планом и призналась, что третья беременность даётся ей нелегко.





«Ребят, ну что это со мной?! Говорят, беременность — лучшее время. Ха! Хорошо, что есть тональный крем, который это всё может замазать. Просто весь нос в прыщах!» — сокрушалась актриса.

«Все так жизненно, без слащавости! Обожаю», «Когда смотрю влоги Агаты, всегда улыбка на лице. Сейчас смотрю и прям слёзы накатывают. Желаю тебе настоящего счастья», — писали в комментариях.