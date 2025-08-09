«Что это со мной?!»: у беременной Агаты Муцениеце возникли проблемы
У беременной актрисы Агаты Муцениеце возникли высыпания на коже
Актриса Агата Муцениеце, находящаяся в положении, поделилась тревожными новостями в новом выпуске своего YouTube‑блога: у неё появились высыпания на коже.
36‑летняя звезда «Закрытой школы» показала лицо без фильтров крупным планом и призналась, что третья беременность даётся ей нелегко.
«Ребят, ну что это со мной?! Говорят, беременность — лучшее время. Ха! Хорошо, что есть тональный крем, который это всё может замазать. Просто весь нос в прыщах!» — сокрушалась актриса.Подписчики поблагодарили Муцениеце за честность и выразили поддержку.
«Все так жизненно, без слащавости! Обожаю», «Когда смотрю влоги Агаты, всегда улыбка на лице. Сейчас смотрю и прям слёзы накатывают. Желаю тебе настоящего счастья», — писали в комментариях.
Напомним, слухи о романе Агаты с музыкантом Петром Дрангой появились в декабре 2024 года, а на Новый год пара официально подтвердила отношения. В мае Дранга сделал предложение, а в июне стало известно о беременности пары — позже на гендер‑пати они сообщили, что ждут дочь.