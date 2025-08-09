Любовь Успенская познакомилась с новым парнем дочери: «Успела его полюбить»

09 августа 2025, 10:38

Дочь певицы Успенской рассказала, что мать полюбила ее нового парня

Любовь Успенская (Фото: Инстаграм*/uspenskayalubov_official)

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что ее новый избранник Никита Плотников уже познакомился с ее знаменитой матерью, которая, в свою очередь, успела его полюбить. Слова девушки приводит «Газета.Ru».





Напомним, весной певица призналась, что ее дочь закрутила роман с молодым бизнесменом и хоккеистом. Известно, что Плотников младше Плаксиной на 8 лет.

«Мама с Никитой фактически с первого дня знакома — и успела его полюбить. А я успела уже познакомиться с мамой Никиты. C другими его родственниками пока еще нет, зато успела чуть-чуть с друзьями», — поделилась собеседница издания.

«Мы любим шутить, проводить глубокие беседы, ходить по вкусным ресторанам, путешествовать, слушать музыку и танцевать, конечно», — ответила на вопрос девушка.