«Заявить о себе»: Певец Валерий Леонтьев впервые высказался о возвращении на российскую эстраду

08 августа 2025, 21:50

Певец Валерий Леонтьев впервые высказался о возвращении на российскую эстраду

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

76‑летний артист Валерий Леонтьев впервые прокомментировал своё предстоящее выступление в России. Он выразил благодарность Игорю Крутому за приглашение и отметил, что Крутой относится к фестивалю «Новая волна» как к своему, родному проекту.





По словам певца, для него большая честь выступить в Казани, которую он называет древним городом с богатой историей.



Исполнитель вспомнил 80‑е годы, когда фестиваль носил имя «Юрмала», и многие мечтали попасть туда и как артисты, и как зрители. Сегодня у «Новой волны» иная география — в том числе Казань — но, по его мнению, главная идея фестиваля не изменилась: дать шанс новым голосам и снова увидеть полюбившихся исполнителей, сообщает «МК».





«...Суть фестиваля остается прежней — дать новым голосам возможность заявить о себе, а также увидеть любимых артистов», - сказал Леонтьев.