«Что это за бред?»: певица Овсиенко высказалась о депрессии и способах переживать горе
Татьяна Овсиенко не верит в существование депрессии и назвала её жалостью к себе
Певица Татьяна Овсиенко поделилась своим отношением к депрессии и заявила, что не воспринимает её как реальное состояние. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По мнению артистки, это понятие придумано людьми, а за ним может скрываться обычная жалость к себе.
«Я никогда не воспринимала и не воспринимаю слово, придуманное человеками, называемое «депрессией». Что это за бред? Это кто такое слово придумал? Это просто жалость к себе или что?» — заявила Овсиенко.Певица считает, что даже расставания, горе и жизненные трудности нужно стараться переживать с улыбкой. Она также высказалась о том, как, по её мнению, можно справляться с тяжёлыми периодами: «Закончится какой-то период — просто нажраться и забыть про всё на свете».
Высказывание артистки вызвало бурную реакцию и наверняка станет поводом для обсуждений. При этом депрессия — признанное медицинское состояние, а не просто плохое настроение или жалость к себе.