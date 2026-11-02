«Что это за бред?»: певица Овсиенко высказалась о депрессии и способах переживать горе

02 ноября 2026, 15:19

Татьяна Овсиенко не верит в существование депрессии и назвала её жалостью к себе

Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram* / @tanyaovsienko_official)

Певица Татьяна Овсиенко поделилась своим отношением к депрессии и заявила, что не воспринимает её как реальное состояние. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По мнению артистки, это понятие придумано людьми, а за ним может скрываться обычная жалость к себе.





«Я никогда не воспринимала и не воспринимаю слово, придуманное человеками, называемое «депрессией». Что это за бред? Это кто такое слово придумал? Это просто жалость к себе или что?» — заявила Овсиенко.