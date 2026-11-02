«Они тебя губят»: Туктамышева вспомнила о зависимости от препаратов для снижения веса
Елизавета Туктамышева рассказала, как таблетки для похудения повлияли на неё
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала в интервью Ирине Шихман* о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась после многолетнего приёма препаратов для снижения веса, в том числе слабительных.
По словам спортсменки, со временем её организм стал хуже справляться без этих средств, а сама она всё сильнее от них зависела. Туктамышева вспомнила, что при отказе от таблеток у неё появлялись отёки.
«Я начала больше зависеть от этих таблеток и больше, получается, отекать, если их не принимать», — рассказала фигуристка.Спортсменка подчеркнула, что тренер не заставлял её худеть с помощью препаратов, однако подобная практика, по её наблюдениям, была распространена среди фигуристов. Особенно непростым этот период оказался в подростковом возрасте: из-за гормональных изменений вес меняется, а контроль питания становится дополнительным источником напряжения.
Таблетки казались удобным способом поддерживать нужные показатели на весах и не прибегать к строгим ограничениям в еде. Позже Туктамышева осознала, что снижение веса происходило преимущественно за счёт потери жидкости, а после прекращения приёма препаратов вес возвращался.
«Это как замкнутый круг: тебе нужно пить эти таблетки, чтобы выглядеть нормально, но при этом они тебя губят», — объяснила фигуристка.