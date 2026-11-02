«Они тебя губят»: Туктамышева вспомнила о зависимости от препаратов для снижения веса

02 ноября 2026, 14:40

Елизавета Туктамышева рассказала, как таблетки для похудения повлияли на неё

Елизавета Туктамышева (Фото: Instagram** / @liza_tuktik)

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала в интервью Ирине Шихман* о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась после многолетнего приёма препаратов для снижения веса, в том числе слабительных.





По словам спортсменки, со временем её организм стал хуже справляться без этих средств, а сама она всё сильнее от них зависела. Туктамышева вспомнила, что при отказе от таблеток у неё появлялись отёки.





«Я начала больше зависеть от этих таблеток и больше, получается, отекать, если их не принимать», — рассказала фигуристка.

«Это как замкнутый круг: тебе нужно пить эти таблетки, чтобы выглядеть нормально, но при этом они тебя губят», — объяснила фигуристка.