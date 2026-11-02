«Считали, что её нужно оправдать»: защита Эльвиры Янковской подаст апелляцию

02 ноября 2026, 14:50

Адвокат Эльвиры Янковской заявил о намерении обжаловать приговор

Эльвира Янковская (Фото: Instagram* / @elvirayankovskaya_)

Адвокат Эльвиры Янковской Борис Асриян прокомментировал приговор по делу о продаже поддельных брендовых вещей. Ранее стало известно, что бывшую стилистку Лерчек приговорили к 3,5 года лишения свободы условно. Суд признал Янковскую виновной в мошенничестве в особо крупном размере: по версии обвинения, она продавала клиентам подделки под видом оригинальных изделий.





В беседе с Super Асриян заявил, что сторона защиты не согласна с решением суда и считает, что Янковскую следовало оправдать. При этом адвокат отметил, что она освобождена и чувствует себя хорошо.





«Решением мы, конечно же, недовольны, мы считаем, что необходимо было её оправдать. Конечно, мы недовольны, но довольны, что её освободили», — рассказал представитель защиты.