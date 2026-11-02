Стилистку Лерчек приговорили к 3,5 годам условно по делу о продаже подделок

02 ноября 2026, 13:43

Эльвира Янковская (Фото: Instagram* @elvirayankovskaya_)

Суд приговорил стилистку Эльвиру Янковскую к 3,5 годам условно за продажу блогерам одежды с рынка под видом оригиналов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, после приговора Янковская расплакалась в зале суда.