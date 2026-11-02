Стилистку Лерчек приговорили к 3,5 годам условно по делу о продаже подделок
Суд приговорил стилистку Эльвиру Янковскую к 3,5 годам условно за продажу блогерам одежды с рынка под видом оригиналов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, после приговора Янковская расплакалась в зале суда.
На заседание обвиняемая приехала с макияжем, маникюром и в модной рубашке. Поддержать её пришли 15 человек.
По части эпизодов с Лерчек суд освободил Эльвиру от наказания из-за истечения сроков давности. Наручники с неё сняли в зале суда. В последнем слове стилистка попросила вернуть изъятые вещи и снять арест со счетов и имущества. В конце она расплакалась и попросила дать ей возможность вернуться к семье.
Напомним, что Янковская попала в СИЗО в октябре 2025 года. Женщина закупала подделки на рынках и продавала их блогерам под видом люкса. Среди клиенток была Лерчек, которая платила миллионы за якобы Dior, Louis Vuitton и Birkin. До ареста обвиняемая находилась под подпиской о невыезде, но пропустила заседание суда и улетела на Неделю моды в Милан и Париж.
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