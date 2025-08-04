Тесть Павла Прилучного Аршак Брутян накопил долгов на 467 тысяч рублей
Тестя актера Павла Прилучного уличили в неоплаченных долгах, сумма которых практически достигла полумиллиона рублей. Аршак Брутян на своем счету имеет в том числе неоплаченные платежи по налогам.
По информации telegram-канала «Светский хроник», в отношении Брутяна выписано долгов на 467 тысяч рублей. Соответствующая информация находится на сайте судебных приставов. При этом тесть Павла Прилучного еще недавно был объявлен в международный розыск.
Уже несколько месяцев Брутяна ищут за организацию подпольного казино. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Большим вопросом остается и то, как с такими долгами его могли выпустить из страны.
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