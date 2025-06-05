«Что-нибудь случится там»: Алёна Жигалова высказалась о свадьбе Бородиной и Сердюкова

05 июня 2025, 19:17

Алёна Жигалова считает, что у Бородиной и Сердюкова скоро что-то случится

Николай Сердюков и Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Журналистка Алёна Жигалова думает, что у Ксении Бородиной и Николая Сердюкова должно что-то случиться.





Напомним, что бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер поженились 3 июня. Церемония прошла в узком кругу близких. Бородина выбрала элегантный белый комбинезон с вуалью, а Сердюков – классический смокинг. Позже Николай отметил, что масштабное торжество с гостями запланировано на 28 июня.



Жигалова прокомментировала отношения звёздной пары. Журналистка посетила Национальную премию интернет-контента, где поделилась с коллегами, что поменяла мнение о Сердюкове, однако не всё так просто.





«Слово никогда не беру обратно. Было впечатление первое от этого товарища, как оно у нас сложилось, так мы его сразу и сказали. А потом мы стали общаться, я поняла Ксюшу, что её в нём зацепило, поэтому сейчас ситуация другая. Я за неё, конечно, рада и поздравляю. Приглашаю на интервью всегда я, я вообще думаю, что они оба придут скоро – что-нибудь случится там», – приводит слова Жигаловой Telegram-канал «Звездач».