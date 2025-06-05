«Что-нибудь случится там»: Алёна Жигалова высказалась о свадьбе Бородиной и Сердюкова
Алёна Жигалова считает, что у Бородиной и Сердюкова скоро что-то случится
Журналистка Алёна Жигалова думает, что у Ксении Бородиной и Николая Сердюкова должно что-то случиться.
Напомним, что бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер поженились 3 июня. Церемония прошла в узком кругу близких. Бородина выбрала элегантный белый комбинезон с вуалью, а Сердюков – классический смокинг. Позже Николай отметил, что масштабное торжество с гостями запланировано на 28 июня.
Жигалова прокомментировала отношения звёздной пары. Журналистка посетила Национальную премию интернет-контента, где поделилась с коллегами, что поменяла мнение о Сердюкове, однако не всё так просто.
«Слово никогда не беру обратно. Было впечатление первое от этого товарища, как оно у нас сложилось, так мы его сразу и сказали. А потом мы стали общаться, я поняла Ксюшу, что её в нём зацепило, поэтому сейчас ситуация другая. Я за неё, конечно, рада и поздравляю. Приглашаю на интервью всегда я, я вообще думаю, что они оба придут скоро – что-нибудь случится там», – приводит слова Жигаловой Telegram-канал «Звездач».Не совсем понятно, что имела в виду звёздный интервьюер. Но не исключено, что она говорила о каком-то положительном изменении в жизни пары.