Это не первая свадьба: Калашникова о причинах выбора стиля Бородиной на свадьбе

05 июня 2025, 15:07

Калашникова рассказала почему Бородина выбрала лаконичный образ для свадьбы

Ксения Бородина ( Фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина и Николай Сердюков официально узаконили свои отношения, устроив камерную церемонию бракосочетания 3 июня. На торжестве присутствовали только самые близкие, а невеста предстала в элегантном брючном костюме белого цвета с шляпой, дополнив образ клатчем-шаром. Жених также выбрал классический черный костюм. Свадьбу прокомментировала модель Анна Калашникова на премьере фильма «Балерина».