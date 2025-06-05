Это не первая свадьба: Калашникова о причинах выбора стиля Бородиной на свадьбе
Ксения Бородина и Николай Сердюков официально узаконили свои отношения, устроив камерную церемонию бракосочетания 3 июня. На торжестве присутствовали только самые близкие, а невеста предстала в элегантном брючном костюме белого цвета с шляпой, дополнив образ клатчем-шаром. Жених также выбрал классический черный костюм. Свадьбу прокомментировала модель Анна Калашникова на премьере фильма «Балерина».
Калашникова отметила стильный и лаконичный образ Бородиной, подчеркнув, что телеведущая, вероятно, устала от пышности, учитывая это третий брак. Она также порадовалась за пару, пожелав им счастья, и выразила надежду на появление общего ребенка, отметив, что мальчик бы не помешал. Калашникова подчеркнула, что восхищается тем, как пара наслаждается отношениями, несмотря на критику.
При этом сама певица призналась, что выбирает других мужчин, более успешных и далеких от нарциссизма. Она отметила, что в Николае прослеживается склонность к самолюбованию, свойственная многим блогерам, что ей не близко. По мнению девушки, ее мужчины, за исключением Прохора Шаляпина, предпочитают держаться подальше от социальных сетей.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
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