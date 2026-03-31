«Может, не одна живу»: Клава Кока намекнула на новые романтические отношения

Клава Кока намекнула на новые романтические отношения в шоу «Ужин с Роговым»
Клава Кока, Валя Карнавал, Катя Голден и Екатерина Скулкина в эфире развлекательного шоу «Ужин с Роговым» на VK Видео поговорили о личной жизни и рассказали о своих скрытых ​увлечениях.



Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) в ходе беседы намекнула на новые романтические отношения. Разговор зашёл о бытовых привычках: Катя Голден призналась, что постоянно проверяет, закрыты ли двери и выключен ли свет после молодого человека.

Кока заметила, что её это тоже успокаивает. На это блогерша ей возразила, что такое поведение обычно свойственно тем, кто живёт один.

«А может, я не одна живу», — ответила певица.
Кроме того, артистка рассказала о своём перфекционизме в домашних делах. Она призналась, что следит за идеальным расстоянием между вилками на столе, а вечерами получает удовольствие, раскладывая украшения по отдельным ячейкам.

Ольга Щелокова

