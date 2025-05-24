«Что ревновать-то?»: Николай Басков объяснил поцелуи с женой Александра Реввы

Николай Басков (Фото: Инстаграм*/nikolaibaskov)
Николай Басков ответил на заявление Александра Реввы, который не против поцелуев «натурального блондина» со своей супругой. Эстрадный певец подчеркнул, что позволяет себе такие вольности только с давними друзьями. Его слова передает «7Дней».
«Я дружу с ними уже 20 лет, что ревновать-то? Я же знаю, кого мне целовать, а кого не целовать, у меня же грань есть», — пояснил народный артист на церемонии вручения музыкальной премии RU.TV.Стоит добавить, что Николай Басков известен своей привычкой целовать коллег и поклонниц. Раньше он пытался это сделать на сцене с Любовью Успенской, а также снимался в страстной сцене с Мариной Федункив. Пару лет назад снова привлек внимание, прижимая к груди зрительницу на концерте.
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