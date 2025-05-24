Регина Тодоренко помыла сыну рот с мылом: «Мама, будет больно?»

Регина Тодоренко (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась лайфхаком в воспитании.
Оказалось, что младший сын супруги Влада Топалова, 3-летний Мирослав, порой подбирает еду с пола и «тянет в рот» различные предметы — игрушки, камни. За это Регина решила его наказать — помыть рот с мылом.
После очередной попытки мальчика пойти против слов матери, Тодоренко вспомнила про «старый добрый бабушкин метод».
Однако такой метод на Мирослава не подействовал, ведь мальчику понравился вкус хозяйственного мыла.
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«Я его умоляла: «Не ешь с пола! Ну пожалуйста!». Показывала видео с червями, страшными бактериями, рассказывала про микробов. Он слушал, кивал...и в следующий момент намеренно подбирал что-нибудь с пола», — откровенничала телеведущая в соцсетях.
После очередной попытки мальчика пойти против слов матери, Тодоренко вспомнила про «старый добрый бабушкин метод».
«Страх в глазах ребенка: «Мама, будет больно?». В ответ мои взгляды-молнии и сухое: «Не знаю, но запомнится на всю жизнь. Открывай рот», — рассказала телеведущая.
Однако такой метод на Мирослава не подействовал, ведь мальчику понравился вкус хозяйственного мыла.
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Ольга Енгалычева