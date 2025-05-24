Диана Гурцкая пришла на праздник крестной дочери вместе с сыном

Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)
Певица Диана Гурцкая появилась на музыкальной презентации своей крестной дочери Мариам Джагалонии, которая прошла в центре Москвы. Артистка вышла в свет вместе с сыном.
Джалагония родилась в музыкальной семье, она активно развивает творческую карьеру.
Гурцкая поддержала близкого человека вместе с 17-летним сыном. Константин принес огромный букет белых роз. На презентации они находились в первом ряду. Мариам поблагодарила крестную маму за то, что та была рядом и призналась ей в любви.
Джалагонии исполнился 21 год. Она отметила, что все это время прожито не зря.
Мариам Джалагония (Фото: Инстаграм* @jalagonia_music)
Девушка также дала наставления самой себе: работать, не жалеть себя, быть честной перед собой же.
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Гурцкая поддержала близкого человека вместе с 17-летним сыном. Константин принес огромный букет белых роз. На презентации они находились в первом ряду. Мариам поблагодарила крестную маму за то, что та была рядом и призналась ей в любви.
Джалагонии исполнился 21 год. Она отметила, что все это время прожито не зря.
Мариам Джалагония (Фото: Инстаграм* @jalagonia_music)
«Спасибо всем, кто рядом. Жизнь, спасибо тебе за щедрые подарки. Спасибо за лучших людей рядом. Спасибо за уроки, хоть порой и нелегкие. За возможность петь и дарить любовь людям. Я была создана на этой планете для того, чтобы неистово любить и делиться с миром своей бесконечной любовью», — обратила внимание Мариам.
Девушка также дала наставления самой себе: работать, не жалеть себя, быть честной перед собой же.
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Ольга Енгалычева