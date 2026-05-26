«Что с моей челюстью?»: МакSим впервые рассказала о шоке после выхода из комы

26 мая 2026, 13:04

Певица МакSим рассказала о сломанной челюсти после выхода из двухмесячной комы

Марина Абросимова (Фото: Telegram @marina_maksim)

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о тяжёлом восстановлении после комы. Подробности она сообщила в шоу Басты «Вопрос ребром».





Известно, что из-за последствий коронавируса Марина провела в коме почти два месяца. Артистка вспомнила, что после возвращения в сознание её испугали перемены во внешности.

«Я говорю: «А что у меня с челюстью?» — задалась вопросом певица после того, как впервые взглянула в зеркало.