«Что с моей челюстью?»: МакSим впервые рассказала о шоке после выхода из комы
Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о тяжёлом восстановлении после комы. Подробности она сообщила в шоу Басты «Вопрос ребром».
Известно, что из-за последствий коронавируса Марина провела в коме почти два месяца. Артистка вспомнила, что после возвращения в сознание её испугали перемены во внешности.
«Я говорю: «А что у меня с челюстью?» — задалась вопросом певица после того, как впервые взглянула в зеркало.Врач ответил, что во время срочных процедур медики повредили ей челюсть, когда экстренно извлекали из тела трубки и шланги. МакSим отметила: доктор пояснил, что в таких ситуациях каждая секунда на счету, а при реанимации часто ломаются рёбра и грудная клетка. По словам Абросимовой, медик пошутил, что ей ещё повезло избежать более серьёзных травм.