«Он говорит иначе»: Мама Глеба Калюжного встретила сына из армии с ромашками

26 мая 2026, 11:11

Мама актёра Глеба Калюжного встретила сына из армии с букетом ромашек

Глеб Калюжный (Фото: ВКонтакте @therealkalyzhnyy)

Мама актёра Глеба Калюжного встретила его из армии. Как сообщает Telegram-канал «Пятый канал|Новости», мать пришла на встречу с сыном с его младшей сестрой и букетом ромашек.





Наталья Калюжная призналась, что встречает Глеба с волнением: этот год выдался непростым для семьи. Мама артиста добавила, что сегодня он планирует поехать в военкомат. В армии юноша не писал писем, но регулярно звонил родным.

«Иногда бывает так, что мы с ним не видимся месяцами. Мы вынуждены приезжать на съёмочную площадку, чтобы его увидеть. И ждём его в этом вагончике», — рассказала женщина.

«Он стал настоящим мужчиной. Он по-другому говорит, он по-хорошему замедлился, у него другие интонации появились в голосе. Я слушаю и радуюсь», — заключила она.